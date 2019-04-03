Тотальный диктант 2019: Татьяна Лебедева станет диктатором в Волгограде

Тысячи взрослых людей по всему миру сядут за парты в субботу, 13 апреля, чтобы проверить знание русского языка и написать Тотальный диктант 2019. Волгоград присоединится к акции уже в восьмой раз. В качестве «звездного» диктатора на этот раз себя попробуют олимпийская чемпионка, сенатор Татьяна Лебедева и теле-, радиоведущая Наталья Емельяненкова. Главной площадкой по традиции станет областная библиотека имени Горького. Волгоградцы также смогут написать диктант в трех университетах и в частной в школе «Поколение». Регистрация на площадки откроется 3 апреля 2019 года в 15.00 по местному времени на официальном сайте проекта www.totaldict.ru.

В этом году Всемирный образовательный проект охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах, а участниками акции станут более 250 тысяч человек. Его главная цель – это вовсе не получение оценок, а закрепление полученных знаний и повышение уровня грамотности. Ведь писать и говорить правильно нужно не раз в год, а каждый день. Автором текста в этом году стал писатель, литературовед и критик Павел Басинский - за свою книгу «Лев Толстой: бегство из рая» он получил премию «Большая книга». А главным новшеством этого года, по словам организаторов, станут четыре части текста диктанта вместо трех.

Площадки в Волгограде могут вместить более шестисот человек. Но организаторы обещают - место найдут для всех.

- По статистике, около 70% из тех, кто приходит на площадки в Волгограде, пишут тотальный диктант впервые. Получив пятерку, возвращаются редко. Но есть и те, кто участвует в акции второй, третий и даже шестой раз. Например, Юрий Николаевич Балуев пишет диктант каждый год и в этом году зарегистрировался первым, - рассказала «КП-Волгоград» координатор «Тотального диктанта» в Волгограде Светлана Солодкова.

По словам самого Юрия Николаевича, он - заядлый «двоечник», и будет писать диктант, пока не получит свою заветную «пятерку».

Кстати, если вы даже и получите «двойку», ничего страшного. Об этом никто кроме вас не узнает. Зато будет повод освежить в памяти правила русского языка. А вот отличников непременно отметят.

ГДЕ ПИСАТЬ

Волгоград

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15. Обязательная регистрация. 250 мест. Читать диктант здесь по традиции будет кандидат филологических наук, преподаватель лицея № 6 Анна Селезнева.

ВолГУ, пр. Университетский, 100. Обязательная регистрация. 250 мест. С собой захватите паспорт. Бессменный диктатор здесь зав. кафедрой филологии и межкультурной коммуникации, профессор Дмитрий Ильин.

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС, ул. Гагарина, 8. Обязательная регистрация. 75 мест. С собой обязательно паспорт. Читать диктант здесь будет Олимпийская чемпионка, сенатор Татьяна Лебедева.

Волгоградский филиал МФЮА, ул Бахтурова, 25г. Обязательная регистрация. 50 мест. С собой - паспорт. здесь роль диктатора исполнит теле-, радиоведущая, тренер по публичным выступлениям Наталья Емельяненкова.

Еще одна площадка будет в частной школе «Поколение». Но посторонним туда не попасть.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Зайти на сайт totaldict.ru. Выбрать свой город. На сайте рядом с каждой площадкой появится кнопка «Зарегистрироваться». Нажав на нее, участник получит предложение создать аккаунт, а затем увидит окно с требованием ввести «Данные, необходимые для регистрации». И уже после создания аккаунта необходимо еще раз нажать кнопку «Зарегистрироваться» напротив выбранной площадки.

ПИШЕМ ОНЛАЙН

Те, кто не смогут прийти на Тотальный диктант 13 апреля, смогут написать его онлайн на сайте totaldict.ru. Трансляций будет несколько. В 9.00 по волгоградскому времени - первая часть диктанта из Владивостока. В 12.00 - из Новосибирска. В 15.00 - трансляции из Москвы, Санкт-Петербурга или Таллина, где текст продиктует автор этого года Павел Басинский. И новинка этого года - в 24.00 начнется трансляция из Нью-Йорка.