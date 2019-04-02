2019-04-02T19:04:30+03:00
Общество

В Астраханской области берега усыпали десятки тысяч мертвых рыб

Специалисты выяснили причину массового замора
Екатерина МАЛИНИНА
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Подобное явление наблюдается на многих астраханских водоемах. Фото: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»Подобное явление наблюдается на многих астраханских водоемах. Фото: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»
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В последнее время форумы астраханских рыбаков заполнены жуткими фотками и видео с берегов малых рек. Поверхность водоемов покрыта дохлой рыбой. И это не фейковые снимки пятилетней давности. Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовство, которое и следит за водным миром Астраханской области, подтвердило: в этом году на ериках наблюдается массовая гибель обитателей.

Специалисты выехали на ильмень Солененький и ерик Ички Барча. Картина перед ихтиологами предстала весьма апокалиптическая. Например, на Солененьком недалеко от города Харабали всплывшие "брюшки" заполнили берег на 80 метров – около 10 тонн. Среди полуразложившихся экземпляров были судаки, сомы, сазаны и толстолобик, но в основном караси. Причина замора – не заводы или химикаты с полей. У рыбы асфиксия. Ей просто не хватило кислорода.

Погибли в основном караси. Фото: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

Погибли в основном караси. Фото: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

В конце февраля начале марта этот водоем промерз почти до дна. В осенне-зимний период здесь был очень низкий уровень воды. По словам специалистов, подобная массовая гибель на этом ильмене впервые. Как и на ерике Ички Барча. Там картина похожая – около 10 тонн всплывшей брюхом вверх рыбы. 98 процентов - караси.

По словам специалистов Росрыболовства, в паводок этот водоем соединяется с Волгой, но в другое время разделяется на несколько отрезков. В одном из них и скопилось слишком много рыбы, которой из-за промерзания водоема не хватило кислорода.

- В связи с большой расчлененностью и изрезанностью гидрографической сети дельты Волги, Волго-Ахтубинской поймы и западных подстепных ильменей, огромным количеством мелких и мельчайших водоемов и водотоков, к сожалению, далеко не все подобные случаи гибели рыбы становятся известными, - сообщили «КП-Волгоград» в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ «ВНИРО»

Впереди паводок, поэтому всю тухлятину с малых рек принесет на большие водоемы. Печальные последствия зимы увидят не только рыбаки.

Кстати, последствия были бы меньше, если, как в прежние годы, на водоемах делали специальные лунки с камышом, чтобы дать обитателям кислород. Сейчас этим занимаются в основном рыбаки-энтузиасты. Да и всеобщее обмельчание рек сказывается: русла не чистят, они зарастают травой. заиливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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