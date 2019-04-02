2 февраля 1943 года полным разгромом немецко-фашистских войск на берегах Волги завершилась Сталинградская битва. До полной Победы над жестоким и упрямым врагом оставалось еще целых два года. И этот трудный путь к светлому весеннему дню 9 мая 1945 года начался со Сталинградской победы…

Образ Сталинграда, подарившего миру надежду на освобождение от кровавого фашистского ада, станет основой завершающего этапа регионального проекта фонда «Царицынская муза» «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград», поддержанного Фондом Президентских грантов (Москва), Этот образ воплотится в Едином областном Уроке Победы «Май начинался в феврале», который пройдет в начале мая, накануне Дня Победы.

Проводить Единый Урок будут библиотеки, школы и общественные организации Волгоградской области, в ходе проекта накопившие значительный опыт поистине творческого подхода к патриотической теме. К Общественному Движению «Бессмертный Сталинград» примкнули сотни участников, зарегистрировавшихся на одноименном сайте и получивших там свою личную страницу для хранения семейных воспоминаний о войне. И это не только волгоградцы, но и наши соседи из Ростовской и Саратовской областей. На конкурс «Сталинградская родословная. Сталинград живет в душе моей» присланы десятки замечательных работ. Библиотеки, школы и общественные организации – такие, например, как Волгоградское отделение общероссийского Союза «Чернобыль» и Волгоградский клуб «Сталинград», - провели многочисленные Уроки Победы на материале книги «Бессмертный Сталинград». Более тысячи сотрудников ФНПЦ «Титан-Баррикады» приобрели книгу «Бессмертный Сталинград». И сама эта книга о том, какой ценой далась Сталинградская победа, уже стала достоянием «волгоградской технологии патриотического воспитания» и исторической науки.

Фото предоставлено редактором проекта "Уроки Победы с книгой "Бессмертный Сталинград".

Сколько скромных героев, не щадивших себя на фронте и в тылу, впервые получили известность благодаря публикациям конкурсных работ на сайте! Семейные воспоминания и сохранившиеся документы стали частью истории Сталинградской битвы и войдут в будущую виртуальную книгу «Сталинградская родословная». Причем большая часть конкурсантов – это дети, подростки и молодежь. И тот духовный порыв, который они испытали, создавая конкурсные работы, навсегда останется с ними – как первая взятая высота их гражданского возрастания. Они смогли вжиться в чувства и мысли молодых героев, отдававших свои жизни за Сталинград:

Вам завещаем наше детство.

Живите вы теперь за нас!

- написала в стихотворении «Исповедь детей войны» двадцатилетняя Яна Какуша из хутора Елкино Чернышковского района.

Волгоградский Урок Победы «Май начинался в феврале» станет частью общегородской программы празднования 74-й годовщины Великой Победы и пройдет 8 мая в Музыкальном театре. Будут приглашены руководители общественных организаций, ветераны и «дети Сталинграда», гости из станицы Тацинской Ростовской области и села Дергачи Саратовской области, откуда родом автор книги «Бессмертный Сталинград» Юрий Васильевич Лепёхин – Герой Труда России, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области, председатель Общественного Движения «Бессмертный Сталинград». Мы хотим воздать должное всем участникам конкурса, отметив каждого исторической книгой. В награждении по конкурсным номинациям «Литература», «Иллюстрация», «Декоративно-прикладное творчество» и «Видеокомпозиция» примут участие спонсоры – постоянные партнеры фонда «Царицынская муза» во всех больших проектах.

Праздник «Май начинался в феврале» обозначит не только завершение региональной части проекта «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград», но и начало нового, межрегионального этапа - выход проекта на общероссийский уровень.

Оргкомитет проекта «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград».