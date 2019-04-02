Легко не будет, но мечты сбываются: какие слова стали самыми популярными в Волгограде при Бочарове

2 апреля в Волгоградской области принято вспоминать, сколько лет уже у власти Андрей Бочаров, и чем его пребывание у руля жителям региона запомнилось. В этом году у нас закончились пальцы на руке – сегодня 5 лет с тех пор, как Владимир Путин назначил Бочарова исполняющим обязанности губернатора. Оценку его деятельности ставить мы не будем (пусть это сделают жители в сентябре этого года, когда придут на избирательные участки). Лучше опубликуем новую редакцию словарика последних лет: какие слова и фразы стали чаще всего звучать с экранов с приходом к власти Бочарова. Какие-то высказывания стали «вечными» настолько, что у нас рука не поднялась их заменить. Но все же многое поменялось даже за один год, что потребовало переиздания словарика.

А – Аэропорт Маресьева. Переименование нашей воздушной гавани, конечно, идея не губернатора, но шуму наделало, и копий наломало. Многим до сих пор не понятно, зачем всё это было нужно. А вот сам аэропорт, который практически заново отстроили к ЧМ-2018 и реконструкция которого продолжается до сих пор, очень востребован и туристами, и волгоградцами. Окончательно Бочаров сможет гордиться этим объектом, когда достроят телетрапы. У нас это обещание записано.

Б – Больницы. Без разговоров о них и вообще о здравоохранении не обходится ни один информационный день. С одной стороны, чреда трагедий и врачебных ошибок, с другой – новости о реконструкции и строительстве больниц, закупке оборудования и новых машин. С проектом развития медицинской службы Андрей Бочаров ездил на встречу к Владимиру Путину. В ближайшие годы в области обещают построить новый онкоцентр и 14 центров диагностики рака, довести до уровня ведущих мировых клиник больницы №7, 15 и Фишера в Волжском, дооснастить 25-ю больницу. И заново настроить систему оказания скорой помощи.

В - Волгоградское время. Такой выбор сделали волгоградцы на первом в современной истории нашего региона местном референдуме. Его проведение поддержал Бочаров, предоставив жителям право самим решить, по какому времени жить. Часы перевели в октябре, но споры так и не утихли. Многие всю зиму не могли привыкнуть к утреннему подъему в темноте, разнице с Москвой, и позднему показу любимых телепередач и футбола.

Г – ГДЮЦ. Решение отреставрировать здание детского центра Бочаров принял в первый же год своего прихода к власти. За несколько лет аварийное здание укрепили, отремонтировали, полностью отделали, оборудовали по последнему слову. В марте 2018-го центр торжественно открыли, а перед новым годом здесь открыли технопарк Кванториум. Кстати, наряду с детьми концертный зал активно используют для своих мероприятий и власти. То губернатор здесь выступает с программной речью, то мэр с отчетом. Так что забыть это слово нам не дадут.

Д - Движение вперед. И только вперед. Это почти как ни шагу назад, только в мирное время. Это слово перекочевало к нам из прошлогоднего словарика, потому что без него никак. Такую установку себе и своим подчиненным дал губернатор, оказавшись у руля.

Е - Еще пять лет назад… никто не слышал ничего о долгосрочной стратегии развития области и комплексном подходе – к благоустройству, строительству дорог, к работе транспорта и т.д. Многие и сейчас не понимают, что это такое. Но все точно помнят, как раньше дороги ремонтировали латками, благоустройство ограничивалось центром города, а до районов области не доходило, пассажирскими перевозками занимались все, кому хочется, а киоски ставили кто хочет и где хочет.

Ж – Жена. Это новое слово в нашей подборке, так как первые годы своего губернаторства Андрей Бочаров старался свою личную жизнь скрывать от общественности. Конечно, про наличие семьи у главы области все знали, а сейчас супругу Бочарова можно встретить на любом крупном мероприятии, которое посещает ее муж – на концертах, на Масленице, на елке и даже на трибуне «Волгоград Арены». Валентина Бочарова ходит на все домашние матчи «Ротора», и всегда в фанатском шарфике.

Фото: администрация области.

З – «Зима, а крыши нет. Бред какой-то». Эту фразу произнес Бочаров во время совещания на заводе «Красный октябрь». Слово завод тоже на букву з. Похоже, это самая загадочная буква алфавита, как для многих загадкой является и дальнейшая судьба волгоградских промышленных гигантов. Завод «Красный октябрь» в последний год переживает нелегкие времена, но по словам губернатора, ситуация уже стабилизирована, и есть все шансы, что «Красный» возродится и станет успешным предприятием. Посмотрим. Кстати, крыша в ЭСПЦ-2 на «Красном октябре» появилась. Правда, уже весной.

И – Интерактивный музей. Открылся осенью 2017 года в пойме реки Царицы. До этого в ней кроме камыша и путей детской железной дороги ничего не было. Теперь эта территория ожила, стала местом для прогулок и городских праздников. А в сам музей в первые дни после открытия волгоградцы стояли в очереди часами. Во время ЧМ-2018 в музее «Россия – моя история» работал городской пресс-центр, сюда же переместились все крупные городские праздники – День города, Широкая Масленица,. Еще этой зимой должен был появиться каток. Но это уже слово на букву К.

К – Каток в пойме реки Царицы. Объект, который ждали жители, который инспектировали губернатор и мэр, и который так и не достроил инвестор. Он должен был работать даже при плюсовой температуре благодаря морозильным установкам, охлаждающим лед. Но, видимо, открытие этой зоны зимних развлечений мы увидим уже в конце 2019 года. Пока же инвестор медленно, но верно приводит территорию поймы в порядок. Первые теплые выходные этой весны показали, что и без катка это самое популярное место для прогулок у волгоградцев.

Л – легко не будет. Эту фразу Андрей Бочаров сказал в первый же день знакомства с Волгоградской областью, ее жителями, успев немного узнать о наследстве, которое ему досталось в работу. И так же говорит до сих пор: «Мы понимаем, что легко не будет, но мы и не ищем легких путей».

М – «Мечты сбываются». Это вообще любимая фраза нашего губернатора. Ее он произносил во время открытия всех построенных в последние годы объектов дорожной и транспортной инфраструктуры – рокадная дорога, набережная, аэропорт… После сентябрьского инфестфорума в Сочи о том, что у жителей Волгоградской области сбываются мечты, знают и во многих других регионах России.

Н - никто не верил. Почему-то любит повторять губернатор, вспоминая, что когда он только приехал в Волгоград, никто не ожидал, что в этом городе кому-то удастся построить рокадную дорогу, отремонтировать ДЮЦ, достроить тоннель на Тулака и сдать другие объекты, разговоры о которых велись годами.

О – Обход Волгограда. Это, по словам губернатора как раз та самая мечта многих поколений волгоградцев, которая начала сбываться. А если без громких слов, это действительно нужный объект, с появлением которого фуры перестанут разбивать наши дороги и отравлять наш воздух. Кроме того, благодаря объездной дороге мы сможем вклиниться в транспортный коридор Китай – Россия – Беларусь с выходом в Европу. Идея не новая, но при Бочарове «Обход» удалось спроектировать, добиться поддержки президента и правительства и выделения денег. Начать глобальную стройку планируют в конце 2019 года.

П – «Пролетели пять лет незаметно». Так ответил Андрей Бочаров на вопрос Владимира Путина, как наш губернатор сам оценивает свою первую «пятилетку».

Р - рокадная дорога. В первые дни после открытия ее даже называли дорогой Бочарова. О ней не нужно рассказывать, уже все поняли, какую массу драгоценного времени экономит поездка. А вот С – Склон (который все лето смывало на эту самую дорогу) – надо бы укрепить.

С – Стадион. Близок и к рокадной дороге, и к склону, и прославился на весь мир благодаря тому, что едва не уплыл во время сильных ливней после ЧМ. Однако главная его заслуга не в этом. Все же большинству болельщиков наша «Волгоград Арена» запомнилась как самый красивый стадион из тех, что построили в 2018 году. И до сих пор матчи на ней бьют рекорды посещаемости.

Т - тротуары. Их мостили в центре города весь прошлый год. Многие территории обновили благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Дело хорошее, и теперь по центру ходить приятно. Только вот строители нередко подводят, и то и дело случаются провалы.

У – Урюпинск. В прошлом году отметил и юбилей, и многие в нашей стране узнали, что вообще-то это реальный город. 400-летие праздновали три дня, и в подарок жители получили не только концерты Газманова и Пелагеи, но и новый дом культуры и ЗАГСом, дороги и благоустроенные территории.

Ф - ФАПы. Фельдшерско-акушерские пункты десятками будут появляться в районах области, чтобы жители села не оставались без медицинской помощи. Об этом мы каждый день слышим в новостях, но после того, как эту тему Бочаров озвучил на встрече с Путиным, ясно, что назад дороги нет. По многим уже готовы проекты, к строительству и оснащению приступят уже в этом году.

Х - храм. Храм на площади, или Собор Александра Невского – тоже тема для Волгограда больная. Споры, восстанавливать его или нет, были такими же жаркими, как о переводе стрелок. Но тут обошлось без референдума. Андрей Бочаров однозначно сказал - «строим», и даже возглавил Попечительский совет. Собор вырос настолько быстро, что многие жители не успели заменить, как это произошло. На него продолжают поднимать купола.

Ц – ЦПКиО. Пока это больше разочарование, чем достижение. После реконструкции обещал стать самым красивым и благоустроенным парком города, но пока что кроме колеса обозрения в нем нет ничего из обещанного инвестором. Правда, чертово колесо работает круглый год, а в вечернее время еще и украшает город красивой подстветкой. Только смотреть из него на вырубленный парк больно.

Ч – ЧМ. Чемпионат мира по футболу мы принимали в июне прошлого года, и не забудем никогда. Сложно сказать, как бы выглядел сегодня город, не случись у нас мундиаля. Благодаря ЧМ в городе появилось два новых терминала аэропорта, аэроэкспресс, современная футбольная арена, гостиницы и прочая инфраструктура. Контролировать строительство всех этих объектов выпало Бочарову. Кстати, он любит повторять, что «к 2014 году проведение ЧМ в Волгограде было под угрозой». Но он смог убедить товарища Мутко, что мы всё успеем. Успели!

Ш – школы. Большие - на тысячу мест - не строились в Волгограде четверть века. И открытие «Долины знаний» в Советском районе власти называют достижением. В мае этого года здесь закончится первый учебный год. Но строительство таких школ продолжится и в районах области.

Щ – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Любой житель Волгоградской области уже выучил наизусть, из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши дороги, которые комплексно ремонтируют все последние 5 лет.

Э – эксперты. Никто не знал, что у нас так много этих специалистов, готовых высказать свое «экспертное» мнение по любым вопросам. Жаль, что хороших строителей нам пока не подвезли.

Ю – юбилей. Везет любому городу в нашей большой области, у которого случается юбилей. На развитие Камышина, Калача-на-Дону, Урюпинска в предыдущие годы потратили немало средств. В 2019 году власти займутся Волжским. В честь 65-летия здесь благоустроят парки, построят садики и отремонтируют дороги. Обновят и больницу имени Фишера.

Я. «Я еще в 2014 году говорил». Просто примите это. Все, что сегодня делает губернатор, он задумал в первый год своего руководства. Наверно, это и есть стратегия.