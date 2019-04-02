2019-04-01T17:57:01+03:00
Общество

«Сиреневая аллея» появилась в Волжском благодаря пивоварам

Инициативу поддержал глава городского округа – город Волжский Волгоградской области Игорь Николаевич Воронин
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Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.
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31 марта 2019 года сотрудники филиала AB InBev Efes в г. Волжский отметили первую годовщину c момента создания компании, которое произошло в результате объединения AB InBev (АО «САН ИнБев») и Anadolu Efes (АО «Пивоварня Москва-Эфес») на территории России и Украины.

В честь этого события сотрудники филиала компании в г. Волжский провели акцию по высадке 100 саженцев венгерской сирени в МАУ «ПКиО «Новый город». В создании и благоустройстве «Сиреневой аллеи» приняли участие более 50 сотрудников компании, а Волжский стал первым городом, высадившим саженцы среди регионов присутствия компании.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Инициативу пивоваров поддержал глава городского округа – город Волжский Волгоградской области Игорь Николаевич Воронин. Мэр города поздравил сотрудников Компании, пожелал успешного развития, увеличения объемов производства и хорошего настроения.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

«Из года в год весной мы проводим месячник благоустройства территории родного города, вовлекая общественность и жителей города все больше и больше в эти процессы. Приятно, что в стороне не остаются и наши партнеры - крупные предприятия – такие, как Филиал компании. Этот год для города юбилейный, и отрадно, что появляются инициативы по улучшению облика города Волжского» - отметил Игорь Николаевич Воронин.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Компания традиционно проводит экологические акции и субботники, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

«Мы не только создадим в городе новое живописное место, чарующее своим ароматом и красотой в весеннее время, но и внесем посильный вклад в формирование нового парка, который станет местом притяжения для жителей нашего города в будущем. Так же, как это делает наша компания, наша «Сиреневая аллея» будет объединять людей, делая мир лучше», - отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

Фото: предоставлено филиалом компании в Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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