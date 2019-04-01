2019-04-01T17:32:04+03:00
Спорт

В Волгограде участники турнира по рукопашному бою посетили главную высоту России – Мамаев курган

Четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды завоевали волгоградские спортсмены на первенстве России по рукопашному бою, которое завершилось 30 марта в легкоатлетическом манеже ВГАФК
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Фото: Маргариты Гурьяновой.Фото: Маргариты Гурьяновой.
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Подобные соревнования было доверено провести нашему городу-герою впервые, и они стали самыми масштабными в истории отечественного юниорского рукопашного боя.

В Волгоград приехали 970 участников из 50 регионов, которые накануне официального открытия турнира совершили восхождение на главную высоту России – Мамаев курган и в память о погибших бойцах советской армии возложили цветы к Вечному огню в Пантеоне воинской славы, а также посетили могилу легендарного полководца Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Фото: Маргариты Гурьяновой.

Фото: Маргариты Гурьяновой.

В течение четырех дней спортсмены разыграли награды в трех возрастных категориях, а с ними путевки на первенство мира, которое состоится в конце августа в столице Казахстана.

Самый удачным для волгоградцев стал первый день финалов, где за медали боролись юниоры от 18 лет до 21 года. В этой возрастной категории подтвердил свой класс победитель первенства мира-2018 Михаил Исаенко. В финале супертяжей (90 кг+) ученик Александра Гороховича уверенно победил соперника из Краснодарского края Николая Федяновича.

Вторую золотую медаль в копилку сборной Волгоградская области положила медалистка взрослого чемпионата страны Виктория Дудакова, выступавшая в категории до 56 кг. Мастер спорта по плаванию и в новом виде спорта достигает желаемых высот. Все свои поединки ученица Гасанали Гасаналиева выиграла болевым приемом, в том числе и решающий против спортсменки из Краснодара.

Фото: Маргариты Гурьяновой.

Фото: Маргариты Гурьяновой.

В финале весовой категории до 90 кг волгоградский динамовец Антон Михеев сражался с Владиславом Фокиным из Кировской области, который в прошлом году стал победителем первенства мира. Ученик Артема Унаняна достойно противостоял грозному сопернику, но опыт здесь сыграл свою роль: Фокин – чемпион, у Михеева – серебро. И наконец, в категории до 70 кг вице-чемпионом первенства России стал Ибрагим Аббазов.

В соревнованиях юношей 14-15 лет первое место в весе до 55 кг занял Расул Гардашов, а его старший брат Магомед выиграл «золото» возрастной категории 16-17 лет в единоборстве парней весом до 80 кг.

Серебряные медали завоевали Дмитрий Панков (16-17 лет, до 50 кг) и Милана Козырева (14-15 лет, 36 кг). «Бронза» на счету Руслана Ибаева (16-17 лет, до 46 кг) и Андрея Ковеленова (14-15 лет, до 46 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU

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