Ответственность каждого - залог экологической безопасности

27 марта на площадке Волжского абразивного прошло публичное мероприятие для природопользователей, реализующих пилотные проекты по внедрению наилучших доступных технологий. Мероприятие организовано Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области, в нем приняли участие заместитель председателя Волгоградской областной Думы, председатель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева и заместитель председателя комитета промышленности и торговли Наталья Стрельцова, представители природоохранной прокуратуры Волгоградской области, Ростехнадзора, Общественной палаты Волгоградской области, а также представители промышленных предприятий региона. Цель публичного мероприятия - проинформировать общественность о том, какие экологические проблемы предстоит решить, какие технологии внедряются на крупных промышленных объектах, что делается для развития экологического просвещения и как формируется бережное отношение к окружающей среде. Представляем в материале некоторые тезисы его основных участников.

Сергей Васильев, руководитель Управления Росприроднадзора по Волгоградской области: «Нам удалось серьезно продвинуться в решении острейших для региона проблем и сделать работу по ключевым направлениям природоохранной деятельности системной».

В Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ

20 февраля 2019 года поставлены задачи по реализации мер, направленных на обеспечение высоких требований в области экологической безопасности. Решение задач неотделимо от реализации на территории региона национального проекта «Экология». Основную свою задачу как руководителя природоохранного органа я вижу в том, чтобы сделать максимально комфортной и безопасной жизнь граждан на всей территории региона и внести вклад в экологическую защищенность страны, повысить экологическую привлекательность региона для его дальнейшего развития.

Если говорить о задачах по обеспечению экологической безопасности региона, считаю важным обратить внимание на необходимость достижения кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, прежде всего за счет технического перевооружения промышленности и внедрения наилучших доступных технологий. Волгоградская область - один из наиболее экономически развитых регионов России со сбалансированной структурой хозяйства. В Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке значительное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы вредных загрязняющих веществ от деятельности крупных промышленных предприятий.

Одним из главных вопросов является реализация на территории региона государственной политики по переходу промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ). Управлением на протяжении 2016 - 2018 годов проводилась информационная работа, направленная на отказ от использования в деятельности промышленных предприятий устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы НДТ в соответствии с отраслевыми справочниками. На особом контроле Управления находятся предприятия, имеющие объекты I и II категорий, оказывающих негативное воздействие - их более 500. Управление Росприроднадзора наладило диалог с предприятиями Волгоградской области, который проходит с участием руководителей Бюро НДТ России, представителями федеральных министерств - Минпромторга России, Минприроды и экологии России и органов государственной власти Волгоградской области. В ходе встреч на площадках ведущих вузов региона и промпредприятий обсуждаются программы экологической эффективности, научные разработки, а также вопросы подготовки кадров, которые будут реализовывать НДТ.

Для исполнения поставленных государственных задач Управление провело ряд совещаний с участием промышленных предприятий региона, включенных Министерством природных ресурсов и экологии России в перечень 300 промышленных предприятий, осуществляющих пилотный проект по реализации НДТ - АО «Себряковцемент», ОАО «Волжский абразивный завод», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «Концессии водоснабжения». В ходе встречи экологи презентовали планы мероприятий по снижению вредных выбросов (сбросов) в окружающую среду за счет модернизации, программы внедрения НДТ, технические стандарты и рассказывали о предпринимаемых мерах по снижению негативного воздействия.

В 2018 году нам удалось серьезно продвинуться в решении целого ряда острейших для нашего региона проблем и организовать системную работу по основным ключевым направлениям природоохранной деятельности. Среди позитивных тенденций - повышение уровня ответственности многих промышленных предприятий региона за состояние окружающей среды. Сегодня мероприятия экологической направленности реализуют десятки крупных и средних промышленных предприятий региона. Важнейшие экологические задачи на территории региона системно решаются, и Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области многое делается для этого.

Сергей Костров, генеральный директор ОАО «Волжский абразивный завод»: «Волжский абразивный завод последовательно внедряет наилучшие доступные технологии в производстве карбида кремния».

Один из приоритетов предприятия - охрана окружающей среды и минимизация негативного воздействия на нее на каждом технологическом переделе в процессе производства продукции. Завод проводит значительную работу по повышению экологической безопасности производства карбида кремния, мы видим эффективность этой работы, и мы готовы и дальше вкладывать силы и средства в природоохранные мероприятия.

В 2012 году мы поставили перед собой цель минимизировать выбросы серосодержащих веществ в атмосферный воздух от технологического процесса охлаждения электроплавильных печей карбида кремния водой. Поскольку ОАО «ВАЗ» - единственное в России предприятие по производству карбида кремния, проект очистных сооружений нам пришлось разрабатывать самим, в союзе с московскими специалистами. Огромную помощь и поддержку в реализации нашей цели оказали администрация Волгоградской области и лично губернатор Андрей Иванович Бочаров. Неоценимый вклад внесли и органы федеральной исполнительной власти, Управление Росприроднадзора по Волгоградской области под руководством Сергея Васильевича Васильева. Выполнение природоохранных мероприятий проводится под постоянным контролем природоохранной прокуратуры.

Наилучшие доступные технологии (НДТ) внедряются на предприятии с 2017 года. Чтобы вести постоянные наблюдения за состоянием воздуха в городе, в апреле 2016 г.

ОАО «ВАЗ» приобрело передвижную экологическую лабораторию, которая в круглосуточном режиме мониторит состояние атмосферного воздуха на внешней границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Для того чтобы вредные вещества после процесса производства не попадали в атмосферу, на заводе применяются газоочистные установки, в которых в результате хемосорбции вредные вещества превращаются в безопасные растворимые соли и поступают в оборотную систему водоснабжения, на очистные сооружения замкнутого цикла, исключая тем самым негативное воздействие на окружающую среду.

Первая очередь системы газоочистки начала работать в 2014 году, вторая - в 2016-м. Природоохранное мероприятие обошлось нам в 150 млн рублей. Система работает в круглосуточном режиме, мы успели убедиться в её надежности. Своей цели - 90 процентов очистки по выбросам на этих источниках загрязнения - мы добились. Установку третьей очереди очистных сооружений на предприятии мы планируем завершить во второй половине 2019 года. Объем затрат на строительство 3-й очереди газоочистки составляет 200 млн рублей. Это серьезные затраты, но мы осознаем свою ответственность перед будущими поколениями и понимаем, что дальнейшее развитие бизнеса без внедрения экологически эффективного оборудования невозможно.