На Прудбое устроили настоящую «войнушку» с танками, вертолетами, истребителями и снайперами

В этот понедельник 1 апреля на полигоне «Прудбой» было громко, очень громко. Грохотали танки, шумели вертушки, уши закладывало от пролетающих над головами истребителями. Здесь торжественно стартовал окружной этап Армейских игр: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»

Открытие проходило в торжественной обстановке, на соревнования приехал командование округаФото: Геннадий БИСЕНОВ

На них впервые пригласили обычных зрителей. Несмотря на понедельник, в Калачевский район приехали несколько десятков людей. Смогли увидеть соревнования и юнармейцы, которых привезли сюда их командиры.

Свое мастерство показали пилоты МИ-25 и МИ-8, они поразили цели и высадили десант.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мероприятие началось с авиашоу бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ. Затем свое мастерство показали летчики МИ-25 и МИ-8. Они не только уничтожили наземные цели, но и высадили десант.

Среди задач для экипажей танков - пересеченная местность, преодоление препятствий и брод.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрители увидели БМП-3, танки Т-90С и 152-мм самоходные артиллерийских гаубицы 2С19 «Мста-С». Всего на поле в течение соревнований будут сражаться 50 танков из разных военных частей южного военного округа.

Лучшие экипажи будут участвовать во всероссийских соревнованиях.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Танки поражали указанные цели, переезжали брод и справлялись с горками.

Свое мастерство в первый день показали и снайперы. Многие из стрелков выполняют задания в самых непростых условиях по всему миру.

Свое мастерство показали снайперы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многие снайперы участвовали в спецоперациях в разных уголках планеты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершатся соревнования 6 апреля. Тогда определят победителей, которые представят округ на всероссийском этапе.

За происходящим на поле наблюдало строгое жюри.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кто сказал, что танкист сугубо мужская профессия? Очаровательные танкистки стреляют не только глазами.Фото: Геннадий БИСЕНОВ