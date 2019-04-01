2019-04-01T18:26:53+03:00
Происшествия

Астраханец получил ножом в сердце, когда защищал школьников от пьяного хулигана

В Астрахани под суд идет убийца
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Михаил был не робкого десятка и всегда защищал слабых. Фото с личной странички героя публикации.Михаил был не робкого десятка и всегда защищал слабых. Фото с личной странички героя публикации.
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Все произошло на Пасху 8 апреля 2018 года. 48-летний Михаил в этот день вместе с женой принимал гостей. На праздник к ним заехала дочка с мужем. Настроение у всех было радостное. Глава семейства вышел на балкон покурить и вдруг услышал крики. Внизу испуганно оглядывалась в поиске защиты стайка девчонок во главе с одним мальчишкой. Ребята (старшей из которых было 14 лет, а младшей всего 11) пытались убежать от мужчины с ножом. Это был сосед, который славился на всю округу своими пьяными выходками и буйным нравом. К слову, он был уже неоднократно судимый, в том числе за разбой. В этот день он вновь «нажрался» и пристал к местным ребятам. Сосед еле держался на ногах и все размахивал ножом перед школьниками.

Михаил попытался сначала отпугнуть хулигана с балкона, прикрикнув на него, но тот лишь отмахнулся от замечания. Тогда мужчина как был в домашних штанах и тапочках бросился вниз. Астраханец был не из робкого десятка, вырос в детдоме, и всегда умел постоять за себя и защищал слабых.

Он принял агрессию буйного соседа на себя, чтобы защитить детей. Фото с личной странички героя публикации.

Он принял агрессию буйного соседа на себя, чтобы защитить детей. Фото с личной странички героя публикации.

Когда он спустился, пара напуганных девчонок уже успели укрыться от буйного соседа в подъезде. Остальные подростки еще были на улице.

Михаил предложил соседу оставить в покое детей и поговорить с ним отдельно. Но едва мужчины зашли за угол дома, как рецидивист со всего маху воткнул нож в грудь противника. Удар пришелся как раз в сердце Михаила.

Как рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя Трусовского отдела СУ СК по Астраханской области Максим Николаев, астраханец умер сразу - до приезда «скорой». Ни жена, ни дочка не успели проститься с главой семьи.

Убийцу задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении смерти другому человеку, в связи с выполнением данным лицом общественного долга.

Сергея, который трудился простым разнорабочим, родители спасенных детей, вспоминают как защитника и героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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