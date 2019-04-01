2019-04-01T13:50:06+03:00
Общество

Волжские пивовары приняли участие в акции «Час Земли»

30 марта филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский в четвертый раз принял участие в самой массовой экологической акции на планете – «Час Земли». В рамках акции на предприятии был запущен масштабный флешмоб «Будь на связи с природой» среди сотрудников
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«Час Земли» – международная акция, организуемая Всемирным фондом дикой природы (WWF), в ходе которой участников призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Основная цель мероприятия – привлечь внимание людей к проблемам экологического характера и напомнить о важности бережного отношения к природным ресурсам. Сегодня Час Земли — самая массовая экологическая акция: в ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. В этом году темой российского Часа Земли стал призыв: «Ответь за природу!». Организаторы предложили участникам поделиться мнением об экологической ситуации своего региона и узнать, какие меры стоит предпринять, чтобы внести вклад в улучшение сложившейся ситуации и уже к следующему Часу Земли увидеть реальные результаты.

Данная акция посвящена не экономии электричества как единственной и первоначальной цели, а, в первую очередь, направлена на привлечение внимания большого количества людей к проблемам истощения природных ресурсов. Компания предложила своим сотрудникам сделать небольшие, но значимые экологические шаги и провести день с пользой. Лично или в группах представители компании организовывали сбор старой одежды, техники, шин и других вещей, которые можно переработать и использовать вторично. Компания также составила простую памятку про экологичные решения для дома и предложила провести «Час Земли» с друзьями дома, на прогулке или присоединиться к активациям в городах и поделиться фотографиями и видео с хештегом #ABInBevEfes_hour60.

«Наше предприятие ведет большую работу по повышению экологичности производства – отметил исполнительный директор филиала АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым. – Добиваясь качественных улучшений в области защиты окружающей среды, мы стремимся сделать наш мир лучше. На мой взгляд, акции подобного рода очень важны, поэтому мы всегда принимаем в них участие и стараемся внести максимальный вклад».

Участие в Часе Земли является логичным дополнением работы компании в области социальной ответственности. Компания традиционно проводит экологические акции и субботники, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей и местное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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