«Бил об асфальт»: волгоградца, убившего котенка на глазах у детей, отправили в колонию

Маленькая девочка из небольшого городка Петров Вал Волгоградской области до сих пор с содроганием вспоминает, как на ее глазах пьяный дядя убил котенка. Прошло полгода с того момента, а она без слез не может смотреть на пушистых и усатых.

Случилось это 7 сентября 2018-го. Занятия в школе закончились, детвора играла во дворе. Вдруг услышали шум у подъезда многоэтажки. Буянил сосед: взрослый дядя пытался поймать маленького котенка. Поймал, сжав животное в огромных ручищах. Котенок заорал, и мужчина с силой бросил его о землю. Маленький пушистик попытался подняться, но вновь оказался в руках нетрезвого соседа.

«Не надо! Не бросайте его! Не надо, дядя», - кричала девочка, по щекам которой уже текли слезы.

Но взбешенного мужчину уже было не остановить. Он ударил котенка головой о землю еще раз. И еще. Пока тот не испустил дух.

Все это происходило на глазах детворы. Кроме девочки на площадке была еще один ребенок 8-ми лет, и пятилетний малыш.

О случившемся узнала и хозяйка котенка. Да, он был не бездомным. Звали его «Мурзик». Ему было всего 4 месяца от роду.

Как пояснил на допросе 38-летний обвиняемый, мол, он избавился от того, кто «гадил» в подъезде. Хотя признается, был бы трезвым в тот день, такого бы не сделал.

Впрочем, мужчина регулярно употребляет спиртное. Не женат, детей у него нет, живет с мамой, нигде не работает. Пропивает военную пенсию, которую заслужил в «горячей точке».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в полицию о случившемся сообщила хозяйка котенка. Она и рассказала, что мужчина убил животное на глазах у детей. Правоохранители решили не оставлять это дело безнаказанным. Судмедэксперты установили, что котенок погиб от черепно-мозговой травмы и разрыва печени. Следователи камышинского отдела МВД завели на изверга уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего».

Прокуратура поддержала обвинение.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но приговор в законную силу еще не вступил, - добавляют «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.