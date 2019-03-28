«Боимся уходить из дома, чтобы не остаться на улице»: в Волгограде жильцы борются за самострой на Рахинской

Очередная драма с выселением людей из единственного жилья разыгралась в Дзержинском районе Волгограда. Девять семей могут оказаться буквально на улице, так как их двухэтажный дом, расположенный по улице Рахинской,77, признали самостроем. При этом у всех на руках есть право собственности на квартиры и даже на земельный участок под домом. Больше пяти лет люди прожили здесь, и вдруг решение суда – «Жильцов выселить и заставить за свой счет снести незаконное здание». Сегодня, 28 марта, сюда должны были приехать судебные приставы, чтобы принудительно выселить людей. Но за защиту встала администрация Дзержинского района.

- Администрация Дзержинского района достигла договоренности со службой судебных приставов о том, чтобы пока отложить выселение жильцов и демонтаж построенного с нарушениями жилого дома на Рахинской, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Основные претензии – дом построен с нарушениями требований СанПиНа. Даже туалеты на этажах расположены не друг над другом, а в разных углах.

КТО Ж ТАК СТРОИТ

Дом, построенный еще в 2003 году, действительно мало похож на многоэтажку с квартирами. С виду обычный жилой дом в частном секторе, причем даже построен не особо качественно. Некий «бизнесмен» в упрощенном порядке зарегистрировал право собственности на частный дом, получил на него техпаспорт и документы собственности на землю.

Но с 2012 по 2015-й дом самовольно перестроили, разделили на квартиры и по частям продали. Так сюда заселились девять семей. В их числе 80-летняя бабушка, к слову, ветеран труда, и семья с ребенком.

- Мы, когда покупали жилье, даже предположить не могли такое. Мы оформляли через БТИ, проверяли все документы, и покупали не долю в доме, а полноценную квартиру. Я заплатила за свою квартиру-студию в 2012 году почти миллион рублей, - рассказывает Анна Попова. – А девушка по соседству продала родительский дом в области, чтобы купить здесь квартиру. Пять лет мы жили в неведении.

О том, что за забором находится многоквартирный дом, первыми узнали сотрудники «Волгоградэнергосбыта», которые пришли к жильцам с проверкой. Это было в 2017-м году. И завертелся судебный маховик.

Администрация создала комиссию, которая обследовав дом, и вынесла грозный вердикт – «самострой». Как показала экспертиза, при строительстве были нарушены почти все нормы и правила – градостроительные, противопожарные, санитарные.

Вот выдержки из этих заключений: «отсутствует отмостка по периметру дома, деревянные конструкции чердачного перекрытия не подвергнуты огнезащитной обработке, часть чердачных перекрытий выполнена из горючих материалов и не предусмотрена конструктивная защита, отсутствуют окна в помещениях подвала, ограждение на кровле, квартиры №1,2,4,6,8,9 имеют общую площадь менее нормируемых минимальных размеров, квартиры №3,4,9 не соответствуют требованиям инсоляции». Кроме того, дом построен вплотную к границам соседнего участка (хотя отступ должен составлять не менее 3 метров).

Людей поставили перед фактом: если не устранят нарушения, окажутся на улице. Общими усилиями жильцы смогли исправить большую часть недочетов. Почти все, кроме главной претензии – они должны выполнить перепланировку. Дело в том, что сейчас санузлы в квартирах на втором этаже находятся над комнатами первого этажа. Что уж совсем неприемлемо.

После долгих судебных тяжб Волгоградский областной суд принял решение снести опасный для жизни самострой.

Люди больше пяти лет жили, не подозревая и проблемах самостроя. И уже второй год отвоевывают свое право на жилье.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ НА МИРОВУЮ

Жильцам оставили надежду сохранить дом, если устранят все нарушения. Но «судебный маховик», как оказалось, работает быстрее, чем жильцы находят средства на перестройку.

- Мы устранили многие недочеты и даже получили положительное заключение экспертизы по каждому пункту. Мы даже заказали проект перепланировки. Но не успели оспорить решение суда, как нам позвонили и сказали собирать вещи, - поясняет «КП-Волгоград» одна из жительниц этого дома Анна Попова. – Более того, мы должны снести дом за свой счет, а это почти пять миллионов рублей. Вчера, 27 марта, нам позвонили приставы и заявили: "Собирайте вещи, завтра приедем с опергруппой вас выселять". У меня уже нервная паника.

Деваться этим людям некуда. От переживаний бабушка попала в больницу, а беременная женщина, у которой уже есть один ребенок, хватается за голову, где будет воспитывать детей.

- Администрация готова заключить мировое соглашение и узаконить права жильцов, если, конечно, они устранят все нарушения, - уверяют в мэрии Волгограда.