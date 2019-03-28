Сбежавший енот Миша устроил переполох в рейсовом автобусе

Представьте ситуацию: вы едете в рейсовом автобусе, потихоньку погружаясь в сон, а тут по вам начинает бегать … енот. Смешно. А вот пассажирам, оказавшимся 27 марта вечером в автобусе «Камышин-Волгоград» было совсем не до смеха, а даже чуточку страшно. Пушистый зверек устроил большой переполох.

В транспорте енот Миша оказался вместе с хозяйкой. Женщина перевозила его в клетке из детского контактного зоопарка «Зверополис» в Камышине в областной центр. Но видимо, животинке стало скучно и тоскливо в закрытом пространстве. Он нашел лазеечку и сумел выбраться на свободу. Правда, оказался в странной «коробке» с дико орущими мужчинами и женщинами.

Ошалевший Миша пытался найти выход и сделал пару кругов по салону, пока не очутился в кабине водителя, который тоже почему-то закричал, но все же чуть-чуть поменьше. Мужчина быстро пришел в себя и остановил автобус. А енот забился в педальный узел и категорически не хотел оттуда выбираться. Не помогали ни «кис-кис», ни лакомства, которые ему предлагала хозяйка.

Выручили спасатели, которых догадались вызвать пассажиры.

- Мы с помощью специальной петли вызволили Мишу из западни, он, конечно, упирался. Но в итоге понял, что сопротивление бесполезно. Хозяйка снова усадила его в клетку, - рассказал «КП-Волгоград» начальник первого аварийно-спасательного поста Муниципальной службы спасения Волгограда Павел Лукинов.

Пассажирам медицинская помощь не потребовалась. Хотя многие были всерьез напуганы.