Выпускные 2019: школьницы готовы променять платья на купальники и отказаться от фотографа

Пока школьники волнуются перед предстоящими экзаменами, родители волнуются за свои кошельки. Во сколько в этом году им обойдутся выпускные? Даже простые шары и ленточки могут влететь в копеечку. А ведь детям хочется запомнить праздник на всю жизнь. Да и многие родители не прочь похвастаться в «одноклассниках» фотографиями с умницей-красавицей дочкой.

- Очень не хочется экономить на таком празднике, но и заоблачные суммы никто тратить не готов, - рассказывает мама будущего выпускника волгоградского лицея Юлия. - Куда пойти? Какое меню выбрать? Нужны ли лимузины? Решили спросить об этом детей, все-таки это их праздник. Дети сказали, что им не нужно ничего дорогого и напыщенного, они просто хотят повеселиться всем классом напоследок. Предложили устроить им праздник в загородном клубе, там ведь не только еда и напитки, как в обычном кафе, но и бассейн, караоке, сауна и баня. Девочки немного расстроились - они-то хотели нарядиться в платья, сделать прически и макияж, но мальчишки уговорили поехать на турбазу: сказали, что и так знают, какие девчонки у нас красивые. Выйдет такой праздник по 3500 рублей с человека, но при этом не надо будет покупать наряды, платить за кафе и транспорт до него.

«ЗАЧЕМ НАМ ФОТОГРАФ - У ВСЕХ ЕСТЬ СМАРТФОНЫ»

Будущая выпускница Катя учится в обычной волгоградской школе. Говорит, что проблема даже не в том, где и за сколько устроить праздник, а в том, чтобы найти компромисс. Сколько людей, столько и мнений. Тем более, поддержать идею должны не только ученики, но еще и мамы и папы, и классный руководитель.

- Половина хочет пойти в какой-нибудь шикарный ресторан, другая половина против этого, ведь красивый интерьер сейчас почти в каждом заведении. У меня некоторые одноклассники вообще не придут на выпускной – финансы не позволяют. Мы много спорили даже о том, стоит ли кататься на теплоходе. Мне казалось, что эта традиция уже устарела и надоела, хотелось чего-то нового, необычного. Да и цены к выпускным поднимаются, так что от речной прогулки мы отказались. Единственное, с чем все согласились – не нанимать фотографа. Почти у каждого из нас есть под рукой хорошая камера на телефоне или фотоаппарат, многие и вовсе предпочитают делать селфи. А вот ведущего и диджея решили брать обязательно!

- Простыми конкурсами и стандартным набором песенок про школу тут не отделаешься, - прокомментировала «КП-Волгоград» ведущая праздников Марина. - Выпускникам сейчас нужны молодые ведущие и диджеи, которые хорошо знают этот мир «новой русской музыки», нужен кто-то такой, кто будет разговаривать с ними на одном языке и включать для них лучшие хиты. Тут самое главное – не отставать от моды. Ребята сейчас знают все слова наизусть, хором поют песню прямо с исполнителем и наша задача предоставить им эту возможность, включив любимый трек.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Уже сейчас, в конце марта, подготовка к выпускным идет полным ходом. Во сколько в среднем обойдется праздник?

- Подарки школе и цветы учителям – 1500

- Украшение актового зала, ленты выпускников и воздушные шары – 800

- Фотоальбом для выпускников – 1800

- Видеоролик на последний звонок – 1500

- Аренда зала для церемонии вручения аттестатов – 300

- Прогулка на теплоходе – 600

- Транспорт для выпускников (автобус/лимузин) – 400р

- Ведущий (+диджей) – 1000р

- Кафе – 1500

Итого: 9400

*цены указаны в рублях с человека.

Не стоит забывать и о нарядах выпускников. В такой важный день все хотят одеться в новое и блистать на фотографиях.

- костюм или платье (в среднем) - 5000.

- профессиональный макияж и прическа – 2000.

Итог в целом: 14400р – выпускник, 16400 – выпускница.

Если праздновать на турбазе, можно уложиться в 11 тысяч.