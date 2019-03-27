По понятиям: разрулить драку полицейских и следователей в Элисте позвали авторитета Тюлю

То, что на днях случилось в столице республики Калмыкиям - настоящий привет из 90-х. История, как в Элисте подрались полицейские и представители следственного комитета, в считанные часы стала интернет-мемом. Во многом благодаря тому, что «третейским судьей» в конфликте выступил местный предприниматель и «криминальный авторитет».

23 марта, обычный субботний вечер. В ресторане «Гурман» (это одно из самых приличных мест в Элисте) собрались две важных компании: банкет был у начальника уголовного розыска городского УВД Санала Балджирова и его двух подчиненных, там же гуляли сотрудники местного СК. Сидели по традиции отдельно (эти ведомства редко дружат), лишь кивнули в сторону друг друга. Официанты едва успевали обновлять алкоголь.

- Отдыхали они в разных залах, мы даже не поняли, в какой момент их пути пересеклись, - рассказали «КП» сотрудники заведения. - Но несколько раз эти компании одновременно выходили на улицу покурить, видимо, там и сцепились. И драка там же произошла, на углу. Камер-то у нас на здании нет, только внутри, деталей не знаем. Наши сотрудники сначала растерялись — куда звонить, может, в прокуратуру? Но все-таки вызвали полицеских, как положено. Они и урезонили буянов.

Зачинщиками конфликта, скорее всего, были следователи. В структуре правоохранительных органов они все-таки повыше «копов», вот и позволяют себе вольности.

- На прошлой неделе в республике сменился глава. Вместо Алексея Орлова назначили Бату Хасикова. Пока каких-то шагов от нового руководителя не было, поэтому все находятся в нервном ожидании, - анонимно сообщил источник «КП» из силовиков. - И вот, когда один из пьяных следователей заявил начальнику УГРО, что им дали добро на массовые проверки сотрудников МВД, высокопоставленный опер возмутился и двинул болтуну в глаз. И понеслось…

- Лупили друг друга от души, без оружия, но бутылками бросались, кровища хлыстала, - поделился парень, отдыхавший в тот вечер в том же ресторане. - А самое интересное, что драться не перестали даже с приездом двух нарядов полиции. Те спокойно покуривали в стороне, ждали, как все закончится. Минут тридцать стоял шум и гам, пока обе стороны не выдохлись. Потом постепенно разъехались.

Казалось бы, успокоиться да разойтись. Но не таков горячий страж порядка в Калмыкии! Полицейские обратились за помощью к местному «авторитету» — 33-летнему предпринимателю Арслангу Тюлюмджиеву. Кстати, его друзья в соцсетях пишут, что Тюля никогда не сидел, просто в республике человек уважаемый, для всех свой. В прошлом разводил коз и овец, сейчас поднялся - занимается нефтепродуктами, владеет ночным клубом. Он-то и посоветовал драчунам «поговорить по-трезвому», благо впереди выходной. Так утром воскресенья на выезде из города собрались четыре десятка человек.

- Тюля всех рассудил: мол, наезд со стороны следаков был? Был. Но кидаться всем в рукопашную — не дело, а вот языкастого надо наказать, чтоб неповадно было, - продолжает наш источник. - Оказалось, больше всех выступали двое: одному досталось из травматического пистолета, другому прилетело арматурой по голове.

Драка между полицейскими и следователями в Элисте.

В больницу пострадавшие обратились под вымышленными именами, но скрыть потасовку не вышло. И МВД, и СК сейчас проводят внутренние проверки. А чтобы снова ничего не случилось, им на помощь из Москвы отправили представителей обоих ведомств. Всем, чье участие в конфликте будет доказано, грозит увольнение, их начальству — выговоры. И даже Тюля, который, казалось бы, не при чем, от греха подальше залег на дно. По его мобильнику нам ответил грустный женский голос:

- Рада помочь, но сама уже два дня его ищу...