В Волгограде вор-рецидивист убил 70-летнюю бабушку и спрятал тело в холодильнике

Полгода волгоградские полицейские искали убийцу 70-летней бабушки. Известно было, что он вор-рецидивист, который уже давно орудует в Волгограде. Убйство произошло еще 29 июля 2018-го в Ворошиловском районе Волгограда. Поймали его только в январе 2019-го.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, 26-летний молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, в поисках наживы забрался в дом пенсионерки через окно в подвале. Уверенный, что в доме никого нет, потому что громко молотком бил окна, он первым делом направился на кухню к холодильнику. Достал продукты, накрыл себе стол в зальной комнате и сел обедать. За этим процессом его и застала бабушка-хозяйка. Пенсионерка набросилась с криками на непрошенного гостя. Тот в ответ схватил молоток, с которым явился в дом, и стал быть им по голове женщины. От многочисленных травм бабушка скончалась.

- Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он запихнул ее тело в холодильник и скрылся. Нашли убитую пенсионерку родственники, которые приехали, обеспокоившись, что та не отвечает на звонки, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Убийцей оказался 26-летний волгоградец, уже неоднократно судимый, в том числе и за убийство. В 2008-м он из «двухстволки» застрелил своего одноклассника.

В ходе расследования убийства пенсионерки вскрылась и другая «деятельность» рецидивиста. Следователи доказали его причастность к многочисленным квартирным кражам, которые он совершил в Светлоярском, Красноармейском, Советском, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда. Орудовал он по одной схеме: разбивал молотком окна, проникал в жилища, забирал вещи. Причем, как говорят следователи, брал все, что попадалось ему под руку: канцелярские принадлежности, бижутерию, одежду… Но в этом хламе были и более ценные вещи – ноутбук, драгоценности, доллары, и даже медали ветеранов Великой Отечественной войны и удостоверения к ним.

- Краденные вещи в огромных мешках и сумках он прятал недалеко от дома в специально построенном им для этого хранилище, - уточняют в СУ СК по региону.

Рецидивиста уже взяли под стражу. Он уже во всем признался и подробно рассказал о совершенном убийстве бабушки.

Кроме того, следователи доказали причастность этого волгоградца к 37-ми кражам. Но предполагают, что список этот больше. В связи с чем обращаются ко всем, кто, возможно, еще пострадал от рук данного рецидивиста, с просьбой сообщить об этом по телефону - 8(844-2)23-14-15 или «02».