ВТБ в Волгограде увеличил портфель привлеченных средств до 24,5 млрд рублей

Количество клиентов, открывших вклад в региональном офисе ВТБ, за год достигло 96,6 тыс. человек, что на 43% превышает показатели 2017 года. При этом число вкладчиков, разместивших свои сбережения через мобильный и интернет-банк, увеличилось в 2,5 раза.

Чаще всего волгоградцы, в качестве основного сберегательного продукта, предпочитали депозиты. На них приходится около 65% портфеля. Четверть всех сбережений располагается на текущих и накопительных счетах. В четыре раза выросли объемы вкладов, оформленных через ВТБ-Онлайн – 10,6 млрд руб.

Двукратный рост наблюдался и на рынке небанковских инструментов привлечения. Состоятельные клиенты, в рамках премиального обслуживания, проявляли наибольший интерес к инвестиционным продуктам. Тем самым, портфель достиг 3 млрд руб.

«На протяжении всего 2018 года мы улучшали условия по действующим рублевым и валютным вкладам, что в целом положительно сказалось на наших показателях. Кроме того, мы привлекали внимание пользователей дистанционных каналов банковского облуживания, предлагая одни из самых лучших ставок на рынке. В итоге, это отразилось на росте числа открытых вкладов через ВТБ-Онлайн», - рассказал управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.