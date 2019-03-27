Как будет выглядеть парк Гагарина: деревья или пруд, магазины, спортплощадки

За первые пять дней в голосовании за концепцию обновления старейшего в Краснооктябрьском районе Волгограда парка Гагарина по данным мэрии приняли участие около тысячи волгоградцев. Сначала 21 марта жители района могли познакомиться с двумя предложенными вариантами очно в ДК Гагарина. С 22 по 31 марта голосование идет на сайте администрации. Концепция, которая получит больше голосов станет основой проекта реконструкции парка. Правда, пока по словам волгоградцев, ни один из вариантов сохранения парка как такового не подразумевает.

Немногие оставшиеся в парке деревья могут уступить место коммерческим объектам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Концепция №1 предлагает построить в парке летнюю сцену. На входе со стороны улицы Титова на месте немногих уцелевших после прошлой варварской реконструкции деревьев поставить два кафе-магазина. Еще одна торговая зона запланирована на месте зеленой зоны у боковой аллеи со стороны улицы Таращанцев. Рядом - парковка. А вместо оранжереи - газон-поляна. На месте бывшего соснового бора хотят сделать скейт-площадку. Аттракционы появятся там же, где были раньше.

Схема концепции №1.

Также в парке Гагарина предлагают проложить велодорожку и открыть прокат велосипедов. Спортивная зона запланирована в месте, где раньше были автодром и летний кинотеатр. На месте старой сцены – культурно-развлекательная зона. А место деревьев от нее до главной аллеи хотят занять спортивно-развлекательным комплексом. Особое внимание разработчики обещают уделить мемориальной зоне. Вот только деревьям места в этом варианте практически нет.

При входе в парк хотят построить магазины и кафе. Концепция №1.

Концепция №2 вдоль аллей предлагает установить скульптуры. В естественном овраге на месте соснового бора сделать пруд. Рядом с детским городком на месте бывших аттракционов появится центральная площадь, а на ней - планетарий, памятник Гагарину и инсталляция самолета.

Жители района с удивлением узнали, что это - центральная площадь парка Гагарина.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В зеленой зоне справа от входа деревья уступят место молодежным аттракционам. На месте летнего кинотеатра построят детский центр «Исследователи галактик». Рядом поставят аттракционы для детей от 7 до 12 лет. А на месте зеленой зоны рядом с кафе «Лукоморье» предусмотрена зона активностей для малышей.

Схема концепции №2.

Вместо парковки у ДК Гагарина, предусмотренной концепцией №1 у входа в парк со стороны улицы Таращанцев, здесь значится зона выгула собак. В зеленой зоне рядом с кафе и старой сценой - зона свадебных торжеств «Зодиакальный круг». Вместо самой сцены - открытый кинотеатр, а зимой - каток. А на месте старого розария у ДК со стороны улицы Гуртьева предусмотрена мемориальная зона. Также в планах - парашютная вышка и открытый летний кинотеатр, место для занятия йогой, велодорожка и тропа здоровья, шахматный павильон и контактный зоопарк.

В этой части парка могут появиться скейт-парк или пруд.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Парк Гагарина хотят реконструировать, но он такой небольшой, что все предложения по новым постройкам аттракционов, торговых ларьков, парковок и т.п. просто убьют этот зеленый уголок. Деревья оставят для украшения строений. Парка-сквера не будет. А ведь недалеко, около остановки «ЖКО», есть территория где можно разбить парк-аттракционов, зоопарк, пруд облагородить. Но при обсуждении с жителями района администрация слышала то, что хотела слышать. Ее интересовала только коммерческая сторона дела, как много можно построить на этом месте. Спасите старейший парк города! - просят волгоградцы.

Здесь могут появиться детские аттракционы или спортплощадки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Однако чудом сохранившиеся без хозяйской руки деревья и кустарники находятся в плохом состоянии. А сохранять славу былого дендрария всесоюзного масштаба нынешние власти не хотят.

Тем временем в мэрии уточняют, что все, кого не устраивает ни одна из предложенных концепций благоустройства, могут направить свои пожелания на электронную почту dkgagarina34@mail.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

95 лет исполняется в 2020 году парку Гагарина.

12,8 гектаров занимает территория, на которой растут более 1700 деревьев лиственных пород, около трех сотен хвойников и восьмисот кустарников.

Более 1200 деревьев вырубили в парке с 2008 по 2010 годы, посадили в несколько раз меньше, да и те не прижились.