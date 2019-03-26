Залетный орлан-белохвост остановил движение в центре Астрахани

Говорят, астраханцев сложно чем-то удивить, но краснокнижного орлана-белохвоста, прогуливающегося по центральным улицам города они увидели впервые. Днем 25 марта пернатого хищника заметили в одном из дворов Астрахани по улице Алексеева. Сначала к нему пыталась подобраться местная детвора, исподтишка они стали кидать в него мелкие веточки. Птица отпрыгивала, но почему-то не улетала. Эту неравную борьбу увидел с балкона мужчина. Он выбежал на помощь заблудившемуся пернатому.

Орлан – птица гордая и крупная. В обиду себя не даст. Но этот хищник, видимо, повредил крыло, и стал беззащитным в чужой для себя среде.

Хищный орлан заблудился в центре Астрахани.

Небезразличные люди решили отвести его к орнитологам. Вот только поймать такую птицу – дело нелегкое. Долго мужчина с одеялом бегал за орланом по улицам. «Погоня», которая длилась минут двадцать, попала на видео и в соцсети.

В какой-то момент птица выскочила на проезжую часть – прямо под колеса грузовика, остановив движение по дороге.

В Астрахани орлан со сломанным крылом устроил гонки с человеком и остановил автомобильное движение -.

«Беглеца» все-таки поймали, и отвезли в астраханский зоопарк «Баба Фрося».

- Наши специалисты осмотрели птицу, и, что удивительно, не нашли у нее видимых повреждений. Крылья целы, ран нет. Мы обследовали его, проглистовали. Но пока он так и не летает, - рассказывает директор зоопарка Олег Никулика.

- Неужели его так напугали?

- Может, ударили, и он еще отходит от ушиба, - говорит собеседник. – Возможно, причина в какой-то невралгии. Сейчас наблюдаем за ним. Но кушает хорошо. Видимо, так проголодался, что ел практически из рук. Подселили его к нашему орлану по кличке Граф. Хотя, честно признаться, делали это с опаской. Даже готовились разнимать пернатых, ведь до этого Граф никого к себе не подпустил. А с новичком вдруг сразу сдружился. Судя по всему они одногодки – обоим лет пять отроду. Потому и нашли общий язык.

Директор «Бабы Фроси» говорит, что эта дружба обоим уже пошла на пользу. Местный питомец повеселел, а привезенный хищник, наблюдая с завистью за перелетами приятеля, тоже пытается летать. Но пока получается плохо – только перепрыгивает с ветки на ветку.

В течение месяца орлан-белохвост будет находиться под наблюдением специалистов астраханского зоопарка. Если за это время поправится, его выпустят на волю, если нет – потом уже вряд ли сможет заново вернуться в свою среду обитания, и вероятнее всего, останется здесь – у «Бабы Фроси».