Новый триумф волгоградских кикбоксеров

Соревнования, собравшие 454 спортсмена, проходили с 19 по 22 марта на трех рингах парк-отеля «Ершово» в одноименном поселке. По оценке судейской коллегии Федерации кикбоксинга России турнир получился одним из сильнейших в истории дисциплины К-1, как результат – из призеров сформированы новые составы сборной России, которым предстоит участие на международных турнирах. Юниоры выступят в конце августа на первенстве Европы в венгерском Дъёре, а взрослые в октябре сразятся на чемпионате мира в Сараево (Босния и Герцеговина).

На главном отечественном старте вновь прекрасно выступили кикбоксеры сборной Волгоградской области, которые завоевали 22 медали, из них 8 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Нашу команду представляли спортсмены областных учреждений ГАУ ВО ЦСП «Олимп» и ГАУ ВО СШОР, волгоградских спортклубов «Темп», «Барс», «Боец», «Максимус», волжского СК «Волжанин», дубовской «Виктории» и МБУ СШ города Михайловки.

В соревнованиях юношей 15-16 лет подтвердил свой класс победитель прошлогоднего первенства мира Вячеслав Песецкий, который завоевал награду высшей пробы в весовой категории до 54 кг. В весе до 67 кг не нашлось равных соперников Муслиму Джабирову. Серебряные медали заработали Данил Важоров (45 кг) и Вадим Остертаг (63,5 кг), бронзовые – Никита Матушкин (67 кг) и Полина Белоусова (60 кг).

Фото представлено Волгоградской областной федерацией кикбоксинга.

Блистали волгоградцы и в первенстве юниоров 17-18 лет, где собрали урожай из четырех наград высшей пробы. На верхнюю ступень пьедестала почета поднимались обладатели медалей первенства мира-2018 Максим Бганцев (51 кг), Магомед Махамаев (67 кг), Анастасия Чугунова (56 кг), а также Анастасия Богомолова (70 кг). Стоит отметить, что на пути к золотому успеху Бганцеву пришлось в финале остановить своего земляка Шахбана Хидирова, который в итоге удостоился «серебра». Также серебряная медаль на счету Егора Докучаева (71 кг). На третью ступень пьедестала почета в этой возрастной категории поднимались Далер Бахромов (57 кг) и Амир-Арслан Ахмедов (67 кг).

Но главные баталии развернулись, конечно, в чемпионате России среди взрослых. Волгоградцы соревновались в самых престижных и многочисленных весовых категориях.

Фото представлено Волгоградской областной федерацией кикбоксинга.

Очень интригующими получились бои в весовой категории до 63,5 кг, где выступали сразу двое волгоградцев – чемпион и вице-чемпион России 2018 года в разделе фулл-контакт с лоу-киком Иван Авдеев и Табриз Исмаилов. Земляки жребием были разведены по разным концам турнирной сетки, а значит, встретиться могли только в финале. Но до «золотого «поединка добрался лишь ученик заслуженного тренера России Дмитрия Соломина Авдеев. Исмаилов в полуфинале уступил мастеру спорта международного класса из Пермского края, чемпиону Европы 2014 года Виктору Михайлову, и довольствовался «бронзой» чемпионата России. Авдееву же пришлось защищать честь Волгограда в битве за «золото». И наш спортсмен победил! Таким образом, Иван к двум титулам чемпиона страны в разделе фулл-контакт с лоу-киком наконец-то добавил и звание сильнейшего в дисциплине К-1.

Похожая история случилась и в весовой категории до 81 кг, где были заявлены волгоградские мастера спорта Данил Карпенко и Владимир Дегтярев. Последний успешно дошел до полуфинала, где путь ему преградил Амир Альборов из Кабардино-Балкарской Республики. У Дегтярева – «бронза». Ну а вчерашнему юниору Карпенко, который в этом году только дебютировал на взрослых турнирах, пришлось брать реванш за земляка. Финальный поединок с 23-летним вице-чемпионом страны из Нальчика складывался для 19-летнего Данилы, имеющего за плечами титул победителя первенства мира-2018, непросто. Но ученик Дмитрия Соломина и Сергея Гаврилова нашел в себе силы одолеть соперника и завоевал свое первое взрослое национальное «золото»!

Также в соревнованиях мужчин бронзовые награды выиграли Павел Гаврилов (71 кг) и Никита Данилов (до 91 кг).

Женский турнир порадовал двумя медалями. В весовой категории до 52 кг дебютантка чемпионата России 20-летняя Адима Валиева пробилась в финал и уступила лишь более титулованной Полине Петуховой из Республики Чувашия. Приятным дополнение к «серебру» национального турнира для ученицы Рамиза Гагаева стал специальный приз «За волю к победе». В категории до 56 кг «бронзы» удостоилась Лилия Беспалая.

Успех сборной Волгоградской области на чемпионате и первенстве России-2019 не остался незамеченным организаторами, и по итогам соревнований специальный кубок как лучшему тренеру был вручен наставнику нашей команды Дмитрию Соломину.