SKODA OCTAVIA: безопасно, надежно, выгодно

Выбрать машину, которая отвечает запросам всех членов семьи непросто. Критериев много и у каждого они свои. На помощь пришли чешские конструкторы, которые создали практически идеальный семейный автомобиль. Речь про модель ŠKODA OCTAVIA, в ней есть все, что необходимо для семьи и даже больше. Разбираем правомерность данного утверждения на конкретных фактах.

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Семье нужно много пространства в машине. Автомобиль в этом случае подбирается такой, чтобы в нем было достаточно места: детские кресла, коляска для младшего, велосипед для старшего ребенка, а еще и все члены семьи должны уместиться в салоне.

В ŠKODA OCTAVIA - просторный интерьер и большой хороший багажник. На втором ряду могут разместиться 3 взрослых или 2 детских кресла и один пассажир между ними.

Минимальный объем багажного отделения – 568 л, а при трансформации второго ряда он увеличивается до 1558 литров. Благодаря конструкции задней двери, которая открывается вместе со стеклом в машине можно перевозить и длинномерные грузы. Подтверждением этого являются многочисленные отзывы владельцев OCTAVIA на профессиональных площадках в Интернете:

- Пользователь Mick-mixer[1] в своем блоге на Drive2.ru[2] пишет, что увлекается сноубордингом и багажник его ŠKODA OCTAVIA умещается 3 доски. При этом он не складывает второй ряд, т.к. на нем сидят пассажиры, которым доски не мешают.

- На тематическом форуме Octaviarussia.ru[3] участники рассказывают, что в машине перевозили: детскую коляску из Икеи, две новых двери с наличниками, 3-х метровые профили для сайдинга, два горных велосипеда и т.д.

КОМФОРТ

Skoda Octavia 2018: уютный салон с заботой о водителе и пассажирах. Фото: Волга-Раст.

Машина – это не только цифры габаритов и технические характеристики двигателя, это в первую очередь пространство, в котором мы проводим немалую часть своего времени. Фактор удобства и эргономики выходит на первое место, когда кроме нас в салоне есть дети. Конструкторы из Чехии учли это в своем авто:

- Два климат-контроля в одном салоне. Кто-то любит тепло, а другому приятно путешествовать в прохладе, учесть интересы каждого в рамках единого пространства интерьера не просто. Благодаря двухзонному климат-контролю в ŠKODA OCTAVIA водитель и пассажир создают для себя оптимальную, с точки зрения температуры, среду.

- Персонализация. Количество семей в России, где 2 и более машины, небольшое. Муж и жена часто управляют одним автомобилем, а это значит, что им приходится каждый раз подстраивать под себя кресло, переключать радиостанции. Признаемся честно, это требует времени, т.к. найти удобное положение непросто. В ŠKODA OCTAVIA A7 привязываются индивидуальные настройки к каждому из трех ключей. Автоматика распознает, кто находится за рулем, и настроит параметры под конкретного водителя.

- Развлечения для всех. На цветном сенсорном экране мультимедиа можно проигрывать не только музыкальные треки с телефона, но посмотреть скачанный мультфильм или видео. Если с вами дети, то такая функция не останется без внимания. Взрослые, благодаря встроенной навигации, всегда знают, где они находятся и как лучше проехать до нужного места. Удобные кнопки на руле помогают управлять этим, не отвлекаясь от дороги.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

В качестве силового агрегата доступны четыре варианта: (1.6 MPI[4], 1.4 TSI[5], 1.8 TSI, 2.0 TSI). Коробка передач: 6 ступенчатая механика или 7-скоростной автомат. Самая скоростная комбинация – двигатель 2.0 TSI на МКПП, в этом случае разогнаться 100 км/ч можно за 6,7 с., на АКПП разгон медленнее на 0,1 секунды. Самый экономичный вариант – мотор 1.4 TSI на автомате потребляет 5,3 л бензина на 100 км при смешанном режиме движения.

Комплектация Шкода Октавия 1.6 – наиболее экономичный вариант. Фото: Волга-Раст.

Заявленные производителем характеристики подтверждают и владельцы модели. Например, в своем блоге на Drive2.ru один из собственников ŠKODA OCTAVIA в отзыве пишет, что заправил полный бак и поехал из Йошкар-Олы в Нижний Новгород. Съездив туда по работе и вернувшись, он был в пути 10 часов, проехал 700 км, в конце пути бортовой компьютер показал, что еще остался запас топлива на 160 км.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хорошо, когда радость от путешествия в автомобиле подкрепляется уверенностью в его безопасности. Когда кроме нас в салоне есть дети или близкие родственники, это становится особенно важным. Среди современных технологий, ранее доступных только владельцам премиальных авто, а теперь установленных и на ŠKODA OCTAVIA, можно выделить:

- Контроль дистанции впереди автомобиля с функцией автоматического торможения, чтобы избежать столкновения;

- Помощь в перестроении, когда система предупреждает водителя о том, что в слепой зоне есть автомобиль;

- Тормозной ассистент, сокращающий тормозной путь;

- Помощь при начале движения на подъеме, когда электроника удерживает машину на месте и не дает ей скатиться;

- До 9 подушек безопасности, защищающих водителя и пассажиров;

- ABS[6], MSR[7], ASR[8], EDL[9], XDS+[10] - электронные системы благодаря которым автомобиль без заносов входит в повороты, сохраняет управляемость на снежной дороге или под дождем.

Будущим владельцам ŠKODA OCTAVIA следует поторопиться, т.к. только в марте им доступны ряд дополнительных преимуществ при покупке нового авто:

- Выгода до 200 000 рублей[11];

- Кредит на модель по сниженной ставке от 3% годовых[12].

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55

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[1] Майк-Миксер

[2] Драйв2.ру

[3] Октавиароссиа.ру

[4] МПАй

[5] ТСАй

[6] АБС

[7] МСР

[8] АСР

[9] ЕДЛ

[10] ХДС Плюс

[11] Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE8 2018 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 марта. Количество автомобилей ограниченно. Подробности у официального дилера.

[12] Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка при сроке 12 мес. - 3,0%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15%(включительно) при предоставлении полного пакета документов и от 30% при предоставлении двух документов, при сроке от 13 до 36 месяцев (полный пакет документов) – 12,9% годовых, при ПВ от 15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 8,9%, при ПВ от 30%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.