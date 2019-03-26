В Волгограде отреставрируют памятник «Гаситель»

Власти Волгограда решили капитально отреставрировать памятник «Гаситель», который стоит на Набережной. Этот пожарный пароход уже больше сорока лет стоит на берегу Волги под палящим солнцем и обдуваемый ветрами. За годы он, конечно, сильно обветшал. Поэтому вместе со сквером решили обновить и пароход.

«Гаситель» является памятником регионального значения. Поэтому реставрацию будет проводить организация, имеющая необходимую лицензию на проведение таких работ, специалистов и необходимое оборудование. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на реставрацию.

- Специалисты должны обследовать памятник, и только потом определить перечень необходимых реставрационных работ. В планах восстановить парапет бетонной чаши, ливневую канализацию, дождевые стоки, бетонные опоры, ну и, естественно, сохранить при этом исторический облик корпуса парохода, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

На разработку проектно-сметной документации выделили из бюджета 629 тысяч рублей. Во сколько обойдутся сами работы, узнаем после обследования.

Пожарный пароход «Гаситель», до 1926 года носивший название «Царев», был спущен на воду в 1903 году и принимал участие в Гражданской войне и Сталинградской битве. По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны в 1977 году его поставили в сквере на набережной Волги в устье реки Царицы.

В 2018-м в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» стали обновлять сквер у «Гасителя». Здесь появились поливочный водовод, новое освещение, пешеходные дорожки и молодые деревья. Неделю назад в сквере высадили еще 73 саженца крымской сосны.

Напомним, в прошлом году в Волгограде уже отремонтировали один памятник – героям-связистам «Ролик». Потратили на его обновление 4,5 миллиона рублей. Но уже через месяц штукатурка начала обсыпаться, а краска потрескалась. После скандала, который подняли общественники и сми, уже уволили руководителя теруправления Росимущества в Волгоградской области Светлану Плюшкину. Сейчас прокуратура проводит проверку, как целесообразно были потрачены бюджетные средства.