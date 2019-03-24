Волгоградский «Ротор» победил новосибирскую «Сибирь» - счет 2:0

Несмотря на обещанный дождь и промозглую погоду, на стадионе «Волгоград Арена» - тысячи болельщиков. Сегодня, 25 марта, 8754 фанатов пришли поддержать волгоградскую сборную, которая бьется за выживание в Футбольной национальной лиге.

На матч пришли без малого девять тысяч человек. И это в дождь и снег.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 14:00 раздался стартовый свисток. В рамках 28-го тура Первенства России среди команд клубов ФНЛ встретились «Ротор» и новосибирская «Сибирь». Они – прямые конкуренты сине-голубых за место в турнирной таблице. После убедительной победы на подмосковными «Химками» «Ротор» занял 14-ую позицию, набрав 33 очка. У соперника 18-ая строчка, но матч обещает был жарким.

В прошлом сборные встречались семь раз. Три ничьих и всего одна победа сине-голубых. Остальные три встречи новосибирцы одержали верх. Накануне матча волгоградские футболисты провели финальную тренировку и настроились на победу.

ОТКРЫВАЕМ СЧЕТ

Первый тайм начался напряженно: сине-голубые атаковали и демонстрировали неплохую игру. Но полчаса пролетели, ни одного гола, хотя опасные моменты все же были. Футболисты «Ротора» прессинговали ворота соперника, но мимо.

Саная забил первый гол на 39-ой минуте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщики было отчаялись – тайм подходил к концу, но на 39-ой минуте все же удалось прорвать оборону: Анзор Саная красивым ударом открыл счет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698969" frameborder="0"></iframe> Ротор - Сибирь, 25 марта, "Волгоград - Арена", 1:0.

По статистике сине-голубые владели мячом 60%, у них было 6 ударов, один и которых реализован в пользу команды.

Фанаты "Ротора" - самые преданные!Фото: Екатерина СИМОХИНА

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

Второй тайм сине-голубые продолжили уверенно и слаженно. На 67-ой минуте Александр Кацалапов забивает мяч в ворота гостей.

Второй гол! "Сибири" уже не исправить ситуацию.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщики ликуют. Среди них - губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор Андрей Бочаров тоже пришел поболеть за наших.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это вторая убедительная победа волгоградской сборной подряд.

И по итогам матча «Ротор» поднимается на 13-ую позицию в турнирной таблице ФНЛ, заработав 36 очков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698978" frameborder="0"></iframe> Ротор - Сибиль, 25 марта 2019 год, гол Александра Кацалапова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698979" frameborder="0"></iframe> "Ротор" победил "Сибирь " - счет 2:0.

Состав "Ротора" на игру с "Сибирью"

Лобанцев, Васильев, Попов, Байрыев, Кацалапов, Султонов, Фатуллаев, Самосонов, Лобкарёв, Коротаев, Саная.

Запасные: Фильцов, Филиппов, Маляров, Ионов, Завезён, Янушковский, Воробьёв, Якуба, Шарипов, Николаев, Муллин.