Мисс Россия - 2019: Волгоград представит на конкурсе Виолетта Милованова

В этом году на конкурс «Мисс Россия - 2019» претендовали 75 тысяч девушек со всех России. К 20-му марта отобрали 50 самых красивых, которые и будут бороться за корону и титул. Среди этих претенденток и волгоградка - Виолетта Милованова. Настоящая умница и красавица.

violetta_milovanova Волгоград на Мисс Россия - 2019 представит Виолетта Милованова

В январе Виолетте исполнилось 19 лет. А в ее копилке уже десятки наград и званий. В 2017-м году она завоевала титул «Мисс Волгограда», а вместе с ним и возможность представлять наш город на всероссийском конкурсе красоты. С тех пор волгоградка время не теряла: совершенствовала и свое тело, и свой внутренний мир.

violetta_milovanova Волгоградка попала в 50 финалисток конкурса Мисс Россия 2019

В 2018-м Виолетта победила в конкурсе «Мисс туризм России» и заслуженно завоевала почетное звание «Мисс бикини» за свою точеную и безупречную фигуру. Ее параметры: рост - 174 сантиметра, вес - 54 килограмма, грудь - 86 сантиметров, талия - 62 сантиметра, бедра - 91 сантиметр.

violetta_milovanova Волгоградка Виолетта Милованова - участница конкурса Мисс Россия - 2019

Девушка занимается фитнесом, ведет здоровый образ жизни. Считает, главное в жизни - не переставать верить, не останавливаться и идти к своей мечте.

violetta_milovanova Волгоградка Виолетта Милованова на конкурсе Мисс Россия 2019

- Я не перестаю повторять , что каждая мечта реальна . Сегодня ещё одна моя мечта осуществилась - я представляю свой родной город - Волгоград , на самом крупном конкурсе страны «Мисс Россия 2019» Быть в числе финалисток этого конкурса - действительно, гордость для меня, но в то же время большая ответственность. Спасибо всем , кто поддерживает меня на протяжении моего пути. Я уверена , доброта - то качество, которое объединяет людей и толкает в правильном направлении. Всё в наших руках, не бойтесь быть мечтателями! - написала на своей страничке в инстаграме Виолетта.

В столице ей придется нелегко: все участницы прекрасны, как на подбор. Поэтому кроме красоты волгоградке предстоит продемонстрировать еще и элегантность, изысканность манер, грациозность и пытливый ум. Впрочем, у Виолетты все это есть. Как считаете?

Подготовка к финалу конкурса будет длиться почти месяц. Имя «Мисс России 2019» станет известно 13 апреля.

Победительница получит не только эксклюзивную корону, титул и подарки от спонсоров, но и право представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».