Астраханец притворился юной леди и разводил мужчин на деньги

В Астрахани разоблачили группу молодых людей, которая, прикрываясь «борьбой с педофилами», разводила любителей юных девушек на деньги. Четырех «борцов-шантажистов» отправили в колонию.

Началась эта история летом 2017-го. Как то, отдыхая на пляже со своей гражданской женой и ее 17-летней сестрой, 32-летний Андрей Пархоменко (фио изменено*) обратил внимание на похотливые взгляды мужчин в сторону несовершеннолетней девочки. Именно тут и созрела идея, как заработать денег на любителях молоденьких тел.

- Пархоменко сфотографировал 17-летнюю свояченицу, создал аккаунт в соцсети от ее имени, и стал переписываться с мужчинами. В августе на приманку попался один ловелас. Девочка (в лице Андрея) назначила ему свидание у Театра оперы и балета, - рассказывает «КП-Волгоград» прокурор Ленинского района города Астрахани Александр Панкевич.

Пархоменко, понимая, что в одиночку не справится с аферой, подговорил поучаствовать в деле двоих друзей - таксиста и «качка». Прихватив свояченицу, парни отправились на свидание. Девушку ждал у театра взрослый дядя, под руку она и привела жертву к машине, где его уже ждали молодые люди.

Затолкав мужчину внутрь авто, парни стали угрожать. Мол, взрослый дядя, а позарился на несовершеннолетнюю. А это статья уголовного кодекса. За то, что не сдадут его в полицию, потребовали денег. Немало - 100 тысяч рублей.

Естественно, таких средств у мужчины не оказалось, и аферисты повезли его в офис микрозаймов - брать кредит за молчание. Но и там бедному дяде отказали в ссуде. Тогда они переписали его контакты из телефона (чтобы в случае чего угрожать родным и близким) и выставили требование: платить им ежемесячно по 5 тысяч рублей в течение года.

Напуганный мужчина сразу в полицию не обратился. Пока он молчал, мошенники нашли вторую жертву. В сентябре на девочку в соцсети запал еще один ловелас. Как выяснилось потом, женатый.

- Действовали парни по той же схеме. Правда, в их деле сменился водитель. Он и стал пятым участником группировки. С этого жениха они потребовали уже 300 тысяч рублей. Угрожали, что расскажут обо всем его жене и всей семье, - рассказывают в прокуратуре.

Неизвестно, скольким еще мужчинам аферисты испортили жизнь, если б первых жених, не пошел таки в полицию.

На днях Ленинский суд Астрахани вынес приговор всем участникам этой аферы. Свояченице (которой к этому моменту уже исполнилось 19 лет) за соучастие дали 4 года условного срока. Всех остальных вымогателей приговорили к реальным срокам: идейному вдохновителю Пархоменко дали 6,5 лет колонии, таксисту - 3 года лишения свободы, «качку» и второму водителю - по 3,5 года колонии общего режима.

- Осужденные с приговором не согласились и сейчас пытаются его оспорить в апелляционном порядке, - уточняют «КП-Волгоград» в прокуратуре Ленинского района Астрахани.