Volkswagen Touareg: городской житель или отличный спутник по бездорожью?!

Последняя версия создана на базе самоблокирующего дифференциала Torsen[1] и модульной платформы MLB Evo[2], демонстрируя гармоничное сочетание эффектного внешнего вида и превосходных ходовых параметров.

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ КРОССОВЕР ОСОБЕННЫМ

Volkswagen Touareg 2018 года сначала может показаться ценителям SUV[3] более «гражданским», чем предшественник. Но если посмотреть характеристики и детальнее присмотреться к оснащению, то становится очевидным – этот автомобиль отлично приспособлен к внедорожным поездкам благодаря:

1. Адаптации к российским дорожным реалиям - Volkswagen Touareg за счет пневматической подвески позволяет менять клиренс с учетом специфики трассы, плюс клиенты официального дилера могут рассчитывать на 4 года гарантийного срока в сочетании с внушительным межсервисным промежутком. Дополнительное преимущество – плавность хода, которая особенно явно проявляется во время путешествий по асфальту. Есть ряд внедорожных предустановок, но для того, чтобы ощутить полноценное удовольствие от езды по грунтовке, песку и т.д., есть смысл отдельно докупить специальный пакет опций. Для вещей предусмотрено багажное отделение на 810 литров.

2. Экономичности – в среднем автомобилю требуется 7,1 л топлива в смешанном цикле, 8,2 л по городу и всего лишь 6,5 л во время загородных поездок.

3. Высокой эффективности тормозной системы, динамичности (разгон до сотни составляет 6,8 с) и безупречной управляемости, которая обычно характерна легковым авто – кроссовер слушается каждого движения водителя, поэтому можно без опасений выезжать на трассу в гололед, снегопад или дождь.

4. Шумоизоляционным свойствам – независимо от того, едете ли вы по асфальту или грейдеру, внутри салона будет тихо. Кстати, в базовой комплектации присутствуют опции проветривания сидений, обогрева руля и четырехсезонный климат-контроль – какая бы погода ни была за окном, внутри будет комфортно.

5. Идеально спрофилированным сиденьям с множеством регулировок, а в случае покупки премиум версии водитель может рассчитывать на опцию массажа, что весьма актуально в дальних рейсах или при езде по ухабам.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

6. Удобному сенсорному дисплею диаметром 15 дюймов, при помощи которого можно управлять предусмотренными разработчиками опциями, не опасаясь нажать «что-то не то». Дополнительно те, кто решит купить Touareg, могут рассчитывать на продуманность дизайна сидений заднего ряда, так что путешествовать будет приятно с друзьями или семьей.

Перечисленные достоинства свойственны всем вариациям Touareg, независимо от силовой установки, которую немецкий бренд предлагает трех типов: дизель объемом 3 литра либо бензиновый мотор на 2 или 3 литра.

ТЕСТ-ДРАЙВ TOUAREG, КОТОРЫЙ РЕШАЕТ ВСЕ

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Наиболее четко проявляется многофункциональность немецкого внедорожника третьего поколения во время проверки на трассе. Первое, что непременно оценит и новичок, и опытный водитель – безукоризненную работу пневматики, которая автоматически активируется во внедорожном режиме, позволяя регулировать клиренс в диапазоне от 150 мм до 245 мм. Не возникает сложностей и с вывешиванием авто в промежуточной позиции, поэтому никаких неудобств в связи с отказом от 4XMotion[4], которая была в прошлом поколении, не чувствуется. Регулировать положение пневматики легко – все настройки находятся справа на панели управления (слева можно менять режим езды).

Позаботились создатели и о защите функциональных узлов – все основные компоненты закрыты прочным пластмассовым щитком с фетровой обшивкой. Что касается мультимедийного интерфейса, то водителю предстоит привыкнуть к множеству доступных функций, а чтобы можно было легко ориентироваться в ситуации на трассе в версиях Volkswagen Touareg, которые продаются с конца 2018 года, предусмотрена система кругового обзора (раньше была доступна только 1 камера).

Ездить на таком внедорожнике комфортно во всех смыслах, что доказали уже десятки тест-драйвов:

- автомобиль легкий и маневренный, при этом легкоуправляемый;

- безболезненно удается преодолевать приличного размера барханы, ямы и выезжать из сложных заносов;

- умеренная жесткость сидений позволяет не чувствовать усталости при длительных поездках;

- 8-ступенчатая АКПП быстро реагирует на резкое нажатие на педаль акселератора;

- есть достаточно места для инструментов, динамиков и докатки под полом;

- бесперебойно работает бортовой вай-фай.

Уже упомянутый ранее внедорожный комплект позволит сделать автомобиль еще более защищенным и практичным за счет, например, увеличенного бака и дополнительного щитка картера.

Таким образом, Volkswagen Touareg можно заслуженно назвать внедорожным суперкаром с эффектным дизайном и скромными топливными затратами. Это не просто стильный и удобный автомобиль, а «рабочая лошадка», которая провезет вас по асфальту или бездорожью.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] Торсен

[2] МЛБ Эво

[3] СУВ

[4]4 Икс моушн