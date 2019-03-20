Рисуем воду: Волга, рыбки, корабли

К Международному дню воды Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов запустило конкурс детских рисунков. Его главная цель - воспитать в ребятах уважительное и бережное отношение к воде и окружающей среде. Сегодня мы подводим итоги конкурса.

Тема оказалась интересной для ребят и их родителей, без которых ни одна работа не смогла бы попасть в редакцию. Девчонки и мальчишки от 4 до 6 лет из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей и Республики Татарстан при помощи красок и карандашей представили на бумаге, каким они видят значение воды в жизни человека и общества. А также показали бережное отношение к воде. По красочным волнам плыли корабли и рыбки, вспомнили ребята и великой реке Волге, на берегу которой большинство из них живут.

Обязательным условием было ответить на вопрос викторины «О значимости воды в повседневной жизни для детей дошкольного возраста». На конкурс прислали несколько десятков работ - все ребята отлично справились с заданием. Итоги конкурса на сайте volgograd.kp.ru подвели 20 марта 2019 года. Больше всего голосов набрала работа четырехлетнего Мити Качурина из Волгограда. К двум своим рисункам он приложил листочек со стихотворением, которое ему помогла написать мама.

«Я смотрю в окошко

Там прыгает синичка,

Вместе с нею радостно

Пьем вкусную водичку.

Водичка не только жажду утоляет, Но и наше здоровье укрепляет!»

- Я очень люблю рисовать и строить, но когда вырасту, мечтаю стать полицейским, чтобы преступников ловить, - рассказывает о себе Митя Качурин. В редакцию он пришел вместе с бабушкой и со своим маленьким другом - плюшевым мишкой Даней.

Митя очень любит рисовать. Он занимается в школе живописи Андрея Выстропова. А еще ходит в школу личностного роста «Успех». И уже в свои четыре года с серьезностью рассуждает о том, как много значит для человека вода. Но здесь, скорее, заслуга мамы, бабушки и воспитателей, которые уделяют воспитанию и образованию Мити немало внимания.

Жизнерадостный молодой человек пел нам песни, читал стихи. А когда получил призы - коллекцию книг-альбомов «Великие художники» и раскраски «Фиксики» - тут же увлекся чтением. Кстати, читать Митя научился сам, и теперь книги для него - лучший подарок.

Поздравляем победителя конкурса! А остальным ребятам желаем успехов. И непременно присылайте свои работы на следующие конкурсы.