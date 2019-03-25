Polo Connect: полное взаимопонимание

Компактный внешне и просторный внутри, с качественной сборкой и выразительным дизайном, Volkswagen Polo стал любимцем российских автомобилистов. О популярности серии лучше всего говорит статистика – согласно данным портала Авторевью количество проданных в 2018 году автомобилей выросло на 22% в сравнении с 2017 годом (59 450 и 48595, соответственно). Примечательно, что в структуре продаж Volkswagen Polo стабильно занимает первые позиции – 52,3% от всех реализованных за прошлый год автомобилей.

Быть лучшим при невероятной конкуренции на авторынке немецкому производителю, среди прочего, помогают постоянная техническая модернизация. Версия Connect 2019 года представляет собой результат труда талантливых инженеров и дизайнеров, оправдывая и предвосхищая ожидания автомобилистов. В чем уникальность новинки расскажем далее подробно.

Преимущества Volkswagen Polo, которые нельзя не заметить:

- многофункциональное приложение Connect и отдельный мобильный интерфейс AppConnect[1], позволяющий при помощи специального софта (Android Auto, CarPlay[2] или Mirrorlink[3] в зависимости от операционной системы) подключить устройство к мультимедийной системе автомобиля;

- круиз-контроль и климатроник (предустановлен только в версии с мотором мощностью 125 л. с.);

- складывание боковых зеркал при помощи электропривода + автоматическая регулировка поворотников;

- опция складывания задних сидений по соотношению 60:40;

- эксклюзивный оттенок кузова Petroleum blue[4] и окрашенные в аналогичный оттенок зеркала;

- оснащение форсунок омывателя и передних сидений системой подогрева;

- соединенная с камерой заднего вида магнитола R 340;

- дистанционное управление центральным замком.

- 15-дюймовые легкосплавные диски TOSA[5];

- ультрасовременное головное освещение, оборудованное галогеновыми лампами с цоколем H7;

- расширенная цветовая гамма отделки сидений салона с использованием ткани “Cushion[6]”;

- отделка руля, переключателя трансмиссии и ручного тормоза натуральной кожей;

- оригинальные декоративные элементы Dark Illusion[7];

- затемненные стекла сзади.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Порадует потенциальных владельцев также широкая линейка силовых установок. Большинство двигателей объемом 1,6 литра – есть варианты с 5-ступенчатой механикой и мощностью 90 л. с. и 110 л. с., шестиступенчатым автоматом и МКПП (110 и 125 лошадиных сил, соответственно). На общем фоне выделяется лишь 1,4-литровый мотор с 7-ступенчатой автоматической коробкой, выдающий 125 л. с.

Для этой спецверсии производитель предусмотрел следующие опциональные пакеты:

1. «Комфорт» – включает Climatronic[8] при выборе версий с моторами мощностью 110 л. с и 90 л. с., задние и передние парковочные радары и функцию подогрева лобового стекла.

2. «Безопасность» – в дополнение к базовой комплектации здесь есть система защиты от угона, пластиковый щит на двигателе и ESP.

3. «Спорт» – вариант для любителей быстрой езды, в котором предусмотрены модернизированные диски Estrada[9] с диагональю 15 дюймов, спортивное рулевое колесо и другие опции, предусмотренные в версии Drive[10].

Приложение Connect – ключевая особенность новинки 2019 года

Разработчики Volkswagen Polo Connect максимально синхронизировали автомобиль с мобильными устройствами. Приложение Connect позволяет не только обеспечивать всесторонний контроль работоспособности систем, но и оптимизировать процесс езды в целом. Основное из того, что будет доступно водителю:

- отслеживание затрат на топливо, а также последнего места, где был припаркован автомобиль;

- подробный анализ ходовых параметров, наполненности топливного бака и пробега;

- журнал поездок с возможностью сортировки по назначению, а также отслеживанием времени и расстояния путешествий;

- сообщение о неисправностях и подача запроса в центр поддержки (дополнительно можно посмотреть на карте, где находится ближайший сервисный центр);

- оценка водительских навыков и рекомендации по «прокачиванию» в разделе «Мои испытания».

Чтобы получить доступ к функционалу, достаточно зарегистрироваться и стать обладателем персонального ID[11] номера. Интерфейс приложения предельно простой и понятный, платить за него не нужно, а на процесс установки уходит всего пара минут. Volkswagen Connect делает специальную версию Polo максимально продвинутой в плане управления.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[1] Апп Коннект

[2] Андроид Авто, Карплей

[3] Миррорлинк

[4] Петролеум блю

[5] ТОСА

[6] Кушен

[7] Дарк Иллюжн

[8] Климатроник

[9] Эстрада

[10] Драйв

[11] Айди

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