Авторы фотопроекта «Невидимые»: хотим, чтобы к нашим детям относились, как к равным
На прошлой неделе в Горьковке состоялось открытие фотовыставки «Невидимые». Это всероссийский фотопроект, создатель которого – фотограф, мама особенного ребенка Екатерина Глаголева. Сначала она фотографировала свою дочку Сашу, а потом сделала большой проект с другими семьями.
«ТАКИЕ ДЕТИ ПРИХОДЯТ В НАШ МИР НЕ ПРОСТО ТАК»
Когда-то Екатерина создала страничку своей дочери в соцсетях, подумав, что если она будет рассказывать, как живут особенные детки, это поможет другим людям, чьи дети родились с такими же заболеваниями.
Оказалось, что это интересно в первую очередь обычным людям, которые никогда с такими проблемами не сталкивались. А затем на страницу стали приходить родители особенных детей.
Работы Екатерины Глаголевой. Фото: Мария КУДЕЛИНА, Екатерина ЗАБОЛОТНЕВА.
- Сообщения приходили из разных регионов России, а также Белоруссии, Дании, Финляндии и других стран, - рассказывает Екатерина. После этого ей пришла идея сделать фотосессию для семей с тяжелобольными детьми, которая оставит на память красивые фотографии, а окружающим людям поможет рассказать о красоте этих деток.
- Цель была - показать людям, какими мы видим своих деток, чтобы вы взглянули на них глазами родителей, - продолжает фотограф.
Среди посетителей выставки – мама Анастасия с сыном Степаном, у которого ДЦП. Женщина рассказала нам, что в этом проекте они участвовали с надеждой, что люди заметят таких детей и будут относиться к ним как к равным себе. Фотосессия для волгоградских семей была предоставлена бесплатно фотостудией «Фабрика».
Работы Екатерины Глаголевой. Фото: Мария КУДЕЛИНА, Екатерина ЗАБОЛОТНЕВА.
Сейчас Степан подрастает и радует маму своими успехами, у него появилось очень много новых навыков, он учит алфавит и цифры, начинает ползать и сидеть. Его мама очень гордится и восхищается им, ведь такой выдержки и упорству можно только позавидовать.
- Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле, говорит мама особенного ребенка Анастасия.
Выставка проходит в областной библиотеке им. Горького (ул. Мира, 15) по 26 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU