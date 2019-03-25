Авторы фотопроекта «Невидимые»: хотим, чтобы к нашим детям относились, как к равным

На прошлой неделе в Горьковке состоялось открытие фотовыставки «Невидимые». Это всероссийский фотопроект, создатель которого – фотограф, мама особенного ребенка Екатерина Глаголева. Сначала она фотографировала свою дочку Сашу, а потом сделала большой проект с другими семьями.

«ТАКИЕ ДЕТИ ПРИХОДЯТ В НАШ МИР НЕ ПРОСТО ТАК»

Когда-то Екатерина создала страничку своей дочери в соцсетях, подумав, что если она будет рассказывать, как живут особенные детки, это поможет другим людям, чьи дети родились с такими же заболеваниями.

Оказалось, что это интересно в первую очередь обычным людям, которые никогда с такими проблемами не сталкивались. А затем на страницу стали приходить родители особенных детей.

Работы Екатерины Глаголевой. Фото: Мария КУДЕЛИНА, Екатерина ЗАБОЛОТНЕВА.

- Сообщения приходили из разных регионов России, а также Белоруссии, Дании, Финляндии и других стран, - рассказывает Екатерина. После этого ей пришла идея сделать фотосессию для семей с тяжелобольными детьми, которая оставит на память красивые фотографии, а окружающим людям поможет рассказать о красоте этих деток.

- Цель была - показать людям, какими мы видим своих деток, чтобы вы взглянули на них глазами родителей, - продолжает фотограф.

Среди посетителей выставки – мама Анастасия с сыном Степаном, у которого ДЦП. Женщина рассказала нам, что в этом проекте они участвовали с надеждой, что люди заметят таких детей и будут относиться к ним как к равным себе. Фотосессия для волгоградских семей была предоставлена бесплатно фотостудией «Фабрика».

Работы Екатерины Глаголевой. Фото: Мария КУДЕЛИНА, Екатерина ЗАБОЛОТНЕВА.

Сейчас Степан подрастает и радует маму своими успехами, у него появилось очень много новых навыков, он учит алфавит и цифры, начинает ползать и сидеть. Его мама очень гордится и восхищается им, ведь такой выдержки и упорству можно только позавидовать.

- Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле, говорит мама особенного ребенка Анастасия.

Выставка проходит в областной библиотеке им. Горького (ул. Мира, 15) по 26 марта.