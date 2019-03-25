2019-03-25T10:03:07+03:00
Экономика

ВТБ в Волгограде подключил офисы к Единой биометрической системе

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 3 отделениях Волгоградской области. Всего система внедрена в 270 офисах банка. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 3 отделениях Волгоградской области. Всего система внедрена в 270 офисах банка. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ

Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг. Эту процедуру можно совершить в одном из региональных офисов банка:

- г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда, д. 32.

- г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8.

- г. Волжский, пр. Ленина, д. 75.

Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

«Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам», — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 г. сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.

Справка:

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как организовать свадьбу и не разориться
Экономить на свадьбе грешно, а вот грамотно распределить бюджет, чтобы организовать свадьбу мечты, вполне уместно, считает владелица свадебного агентства Ольги Маранди. Не стоит тратиться на то, что не нужно, но лучше вложить побольше в то, что для вас пр
Новости 24
Новый мост в Городище уже соединили с дорогой
В Волгограде будут судить директора ЖБИК за доведение завода до банкротства
Из Волгограда можно будет дешево улететь в Самару и Краснодар
Переходи на «зеленый»: на «ГринФесте» волгоградцы пробовали натуральные продукты и косметику
В Астрахани гаишники потребовали от пьяного водителя 15 тысяч рублей
В Волгограде в колонию отправили калмыцких фальшивомонетчиков
Волгоградец выиграл всероссийские соревнования по Бразильскому джиу-джитсу
В Астраханской области МиГи-29 нанесли авиаудар по противнику
Юные волгоградские музыканты получат 50 новых пианино
В Волгограде покрасят почти двести трамвайчиков и троллейбусов
На севере Волгограда в тройной аварии пострадала школьница
В Волгограде супругов арестовали за лекарство, усиливающее любовь
Волгоградцы увидят уникальный ретропоезд «Воинский эшелон»
В плавильном цехе завода «Красный Октябрь» восстановили крышу
Под Волгоградом в лобовом столкновении погибли два человека
«Очень трудная победа»: тренер волгоградского «Ротора» об игре с «Сибирью»
Волгоградский «Ротор» против новосибирской «Сибири»: первый тайм – счет 1:0 в пользу сине-голубых