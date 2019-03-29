2019-03-29T16:50:57+03:00
Общество

Нигериец потерялся в Волгоградской области после ЧМ-2018 и напугал жителей деревни Садки

Они никогда не видели в селе чернокожего иностранца
Екатерина МАЛИНИНА
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Пол Осах Рафаэль приехал на игру Нигерия-Исландия, но на матч так и не попал.Пол Осах Рафаэль приехал на игру Нигерия-Исландия, но на матч так и не попал.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Участковому села Садки Дубовского района Волгоградской области 19 марта позвонили на телефон местные жители.

- Юрий Геннадьевич, у нас тут по селу негр ходит, настоящий. Что делать-то? За детей страшно.

В деревне, где с 45 года иностранцев кроме узбеков да таджиков никогда не видели испугались не на шутку. Но когда полицейский нашел бродящего по сельским просторам иностранца, то увидел доброго, улыбчивого и голодного Пола Осаха Рафаэля. По-русски парень смог только поздороваться. Все остальное пытался объяснить на английском. Что-то из того, что лепетал иностранец, участковый понял, но для полноты картины отправился в педучилище к преподавателю английского.

Оказалось, что парень совсем не собирался в Россию. Мама накопила ему деньги на взятку, чтобы нигерийский МИД дал сыну визу в Канаду. Но молодого человека местные чиновники почему-то решили отправить на Чемпионат мира по футболу в Россию и даже вручили паспорт болельщика. А что, тоже северная страна.

Пока шел чемпионат, Пол свободно путешествовал по российским городам. В Волгоград приехал на матч своей команды. Но на него так и не попал – особо футболом не увлекался. Здесь познакомился с кенийцем, который учится в одном из волгоградских вузов. У него и жил, зарабатывал на еду случайными заработками. А когда приятель уехал на каникулы, остался совсем один. Русский за полгода в стране он так и не осилил, а документы потерял.

И грустный Пол пошел пешком в сторону Канады, денег на билет у него не было. Шел вдоль трассы, когда его пожалела женщина. Уроженка Узбекистана подбросила парня до Садков: мол, тут можно заработать на хлеб.

У кого-то раскидал навозную кучу по огороду, кому-то яму выкопал. Но народ отнесся к чужаку с недоверием. А добрые люди набрали номер участкового: не дай бог местные мужики на вилы посадят.

Сейчас Пол Осах Рафаэль находится в центре временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Волгограду. Суд постановил выдворить потерявшегося нигерийца из России на Родину со штрафом в 2500 рублей - виза у него была до декабря 2018 года. Билет до родины ему оплатит российский бюджет - это около 40 тысяч рублей. Домой парень совсем не хочет: «Лучше в России, чем в Нигерии». Иностранец пожаловался, что там процветает коррупция. Но в нашу страну молодому человеку по закону можно будет попасть только через пять лет. А на Канаду у матери уже денег не хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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