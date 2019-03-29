Аэропорт опроверг сообщение об ударе молнии в самолет «Москва-Волгоград»

В пятницу с утра в ряде СМИ появилась информация о ЧП в Волгоградском аэропорту. В самолет, летевший из Москвы в Волгоград, при посадке ударила молния. Но представители воздушной гавани информацию опровергли.

- Никакой молнии не было. Пилот сообщил диспетчеру об излишнем статическом электричестве. При полете на поверхности судна всегда возникает статическое электричество. Есть допустимые цифры. Но при прохождении определенных атмосферных явлений, оно может накапливаться быстрее и превышать предельно допустимые цифры. Так произошло и при посадке рейса Airbus A320, который летел из Шереметьево. Экипаж не смог обогнуть «тучу». Но никакой опасности для 120 пассажиров не было. Они даже ничего не заметили, - сообщила "КП-Волгоград" официальный представитель Волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

На земле к борту вызвали специалистов. Но так как штатного инженера с подобной спецификой в аэропорту нет, пришлось ждать профессионала из города. Так что приняли решение отправить пассажиров, которые должны были отправиться этим самолетом обратно в Москву, другими рейсами.

Когда лишнее статическое напряжение сняли, борт отправился в Москву.