Студенты на форуме "Образование-2019" показали wi-fi-розетку и оживающий макет поймы

Свыше 200 образовательных организаций Волгоградской области и соседних регионов собрались в эти дни на «Волгоград Арене», чтобы помочь юному поколению определиться со своей будущей профессией. Трехдневный региональный образовательный форум посетили 50 тысяч человек, для которых все эти дни работали тренинги, познавательные семинары, мастер-классы и многое другое. Каждая организация, от детских садов до ведущих вузов региона, рассказала в деталях о своих возможностях.

КАК ВКЛЮЧИТЬ КОНДИЦИОНЕР ПО ПУТИ ДОМОЙ?

У многих стендов можно было зависнуть на долгое время. Один из таких – стенд ВолГУ, где наши корреспонденты открыли рты от удивления. Сотрудники университета рассказали нам, что классическое образование давно идет в ногу с развитием технологий. И показали свои инновационные изобретения.

Забавный робот произвел на всех большое впечатление. Это чудо техники умеет разговаривать, передвигаться без посторонней помощи и играть в футбол.

Этого робота научили играть в футбол, но вообще он способен на многое. Фото: Яна ВИДЕНИНА, Татьяна КУРДЕЕВА.

- У робота два усиленных центра, один работает как спинной мозг у человека, контроль всех движений и второй, тот, что является головным мозгом, обрабатывает изображение, даёт команды на передвижение - рассказал Корней, студент ВолГУ, институт математики и информационных технологий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699625" frameborder="0"></iframe> В ВолГУ изобрели робота, который умиеет забивать голы. Хоть сейчас в команду!.Видео: Яна ВИДЕНИНА, Татьяна КУРДЕЕВА.

Дальше – больше. Нам показывают wi-fi розетку. Слышали что-нибудь подобное? К ней подключается любой бытовой прибор. Например, сейчас, к лету, будет актуально - дистанционно включать кондиционер, до приезда домой. Ее тоже собрали аспиранты и студенты института приоритетных технологий.

Далее смотрим научно-развлекательный проект - трёхмерный светодиодный дисплей. Он позволяет создавать внутри него объемные буквы или фигуры за счет того, что весь объем его системы заполнен светодиодами. Можно использовать как звуковой анализатор, он будет реагировать на звуки музыки и динамически в такт подмигивать светодиодами. А еще можно использовать просто как светильник.

Чтобы укрепить берега и не допустить разлива водоемов во время паводка кафедра информационных систем и компьютерного моделирования занимается моделированием разливов рек:

- Данные берутся с квадрокоптера, по заснятому им видео, строится модель реки и далее на серверах моделируется ситуация затопления, - рассказала студентка института математики и информационных технологий ВолГУ Дарья.

ПРОГРАММИРУЕМ РОБОТОВ СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

Как стать таким умным, спрашиваете вы? Конечно, еще до поступления в университет желательно начать развиваться и тренировать свою логику. Для этого ВолГУ предлагает детям записаться в роботехнические кружки. Ведь сегодня IT-специальности – самые перспективные и востребованные.

- Принцип работы от светодиода до робота-машинки, который управляется дистанционно, изучается на кружке «Интернет вещей», - ассистент ВолГУ Александр Харченко рассказывает о существующих в вузе познавательных кружках. - Преподаётся не только теория - очень много практики. Дети 7-10 классов, например, изучая светодиод, начинают понимать, что он управляем, и с ним можно экспериментировать. Дальше становится ещё интереснее. Дойдя до этой машинки, сами собирают, управляют ею с телефона и уже говорят «А я могу не только это, могу сделать колонку, работающую по блютузу». На сайте ВолГУ есть расписание кружков «Кибер Пятница», «Технологии будущего: мир нано» и др. Любой школьник или студент может выбрать тот кружок, который ему нравится, дальше главное прийти, взять тетрадку, ручку и вперёд!