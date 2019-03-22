Положись на Volkswagen Polo: Программы на первый и семейный автомобиль

ВЫГОДА ДО 10% НА VOLKSWAGEN POLO2.

Volkswagen Polo – одна из самых популярных моделей немецкого автопроизводителя. По данным экспертов на начало 2019 года по нашим дорогам ездит около 469 тыс. этих машин[1]. Залогом успешности автомобиля выступает оптимальное сочетание потребительских качеств:

- Надёжность. Лазерная технология сварки кузова обеспечивает качественное крепление и повышает защиту от коррозии;

- Комфорт. Хорошая шумоизоляция, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и другие современные технологии, которые создают уют в дороге и помогают водителю;

- Экономичность. Заявленный расход в смешанном цикле 5,7 (5,9) л/100 км в зависимости от двигателя.

- Адаптация для российских дорог: высокий клиренс (163 мм), энергоёмкая подвеска и увеличенная ёмкость аккумулятора;

Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Для будущих владельцев действуют государственные программы, которые помогут получить новый авто с выгодой в размере до 10% при заключении кредитного договора:

- «Первый автомобиль». Требование к потенциальному покупателю – отсутствие в собственности автомобиля.

- «Семейный автомобиль». Если у вас есть 2 ребёнка, которым ещё не исполнилось 18 лет, то в этом случае вы соответствуете требованиям. Ограничение по возрасту для будущего владельца отсутствует.

СЧИТАЕМ ВЫГОДУ ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ

Брать авто в кредит выгодно? Парадоксально, но это так. Считаем арифметику, что называется на пальцах:

1. Покупая машину за наличные средства, приятно осознавать, что ты никому ничего не должен. Но это чувство быстро проходит, жизнь продолжается, и никто не знает, что будет впереди. А если срочно понадобятся деньги, а их нет, т.к. последние были отданы за автомобиль? В этом случае кредит на авто более разумная вещь, хотя на первый взгляд так не скажешь.

2. Прежде чем купить транспортное средство за свои деньги, их надо сначала накопить, а это не быстрый процесс. За это время цена машины увеличится и придется выбрать для себя боле бюджетный вариант. Взяв кредит, мы становимся автовладельцем сейчас, а дальнейшее повышения цены нам только на руку, т.к. можно продать машину дороже и компенсировать все свои расходы.

3. Финансисты говорят, что деньги надо вкладывать туда, где они принесут еще больше денег. Средний срок эксплуатации отечественных иномарок в России – 3-4 года[2]. Считаем экономику для двух вариантов:

- берем автомобиль за наличные деньги

- в кредит под ставку 10%, как предлагает компания Volkswagen, сроком на 3 года (36 мес.) и первоначальным взносом - 20%. А имеющуюся сумму кладем в банк под проценты.

Финансовый результат представлен в таблице:

.

Рациональный выбор в данном случае – взять автомобиль в кредит сейчас, а спустя 3 года иметь на руках сумму для покупки новой модели. Те, кто купил авто за свои средства, смогут рассчитывать только на подержанные авто или более бюджетные модели.

Подробности уточняйте у Официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[1] Volkswagen Polo — самая распространенная модель автомобилей Volkswagen в России По данным Рамблер

[2] Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 9,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 15,4%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. ПВ указан, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2018-2019 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением.

Услуга кредитования предоставляется ООО "Фольксваген Банк Рус". Лицензия ЦБ РФ № 3500.

Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 11.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

Реклама.