2019-03-22T17:57:54+03:00
Общество

Упор на круизный туризм: на юге Волгограда и в Дубовке построят новые причалы для теплоходов

В течение пяти лет хотят в два раза увеличить поток туристов в наш регион
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сейчас по Волге к нам приплывают мало туристов. Эту ситуацию будут менять.Сейчас по Волге к нам приплывают мало туристов. Эту ситуацию будут менять.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Волгоградской области опять заговорили о развитии туризма. По итогам 2018-го мы достигли цифры – миллион туристов, в планах к 2024-му – увеличить этот показатель в два раза. Ради этого в области даже составили целую концепцию развития туризма. А теперь появился и общественный совет при губернаторе Волгоградской области по туризму – это такое связующее звено, которое будет направлять работу бизнес-структур, работающих в этой сфере, и властей.

Сегодня, 22 марта прошло первое заседание этого совета. О чем говорили? Что у нас есть все предпосылки для развития туризма: много парков и прекрасных мест, а благодаря Чемпионату мира по футболу, и подготовленная дорожная инфраструктура, гостиницы, управленческая команда… Осталось найти деньги.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ ПО ВОЛГЕ

Денег нужно немало. Концепция предполагает что ежегодно (в ближайшую пятилетку) в развитие туризма из регионального бюджета будут вкладывать 175 миллионов рублей. Но основных вложений все же ждут от инвесторов – порядка 1,7 миллиардов рублей.

Развивать планируют во всех направлениях: военно-патриотический, событийный, медицинский, религиозный, гастрономический, этнографический туризм. Но основной упор все же сделают на крузиный туризм. Ежегодно к нам по Волге приплывает порядка 40 тысяч гостей. Это, конечно, мало. А если сравнивать с тем, как гуляют теплоходы по верхней Волге, то у нас это направление было долгие годы провалено. Вот его и хотят наверстывать.

Волгу рассматривают, как въездные ворота для туристов. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Волгу рассматривают, как въездные ворота для туристов.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

По такому случаю намерены провести дноуглубительные работы на Волге, благоустроить «зеленые» стоянки, привести в порядок имеющиеся причалы, и построить два новых – в Красноармейском районе Волгограда и в Дубовке.

- Мы, к сожалению, не используем тот потенциал, который нам дает Волга для развития туризма. А надо. Надо восстановить причал в Красноармейском районе, чтобы туда могли заходить теплоходы и люди выходили гулять по набережной. А еще включить в посещение и наш чудесный музей-заповедник «Старая Сарепта», - говорит руководитель регионального союза туриндустрии Алексей Растегаев, которого сегодня избрали председателем регионального Общественного совета по развитию туризма.

ЦУМ И НАСЛЕДИЕ МУНДИАЛЯ

Чем еще Волгоград может привлечь туристов? Например, прекрасным стадионом. Недавно болельщики всего мира признали «Волгоград Арену» самой красивой футбольной ареной, из построенных в 2018 году. Осталось наполнить ее. Так, в следующем году в планах провести на стадионе не менее 25 мероприятий: 20 футбольных матчей «Ротора» и несколько культурно-массовых событий (в том числе концерт группы «Ленинград»). Также здесь планируют открыть музей спорта, детские секции, и сдавать в аренду помещения под бизнес-проекты.

Еще одним центром притяжения туристов в Волгоград хотят сделать ЦУМ. Когда-то в этом здании все-таки планируют собрать воедино всевозможные городские пространства.

Грандиозные планы властей по развитию туризма в Волгоградской области. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Грандиозные планы властей по развитию туризма в Волгоградской области.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

- Да, у нас есть гостиницы, которые готовы разместить запланированные 2 миллиона гостей, есть команда, готовая развивать туризм. Но будем откровенны, пока в Волгограде нет въездных ворот, который обеспечил бы приток такого количества людей. Речь идет в первую очередь о воздушном пространстве: слишком мало авиарейсов, которые соединяли бы Волгоград с другими регионами России. Надо развивать межрегиональные авиаперевозки. С их развитием получим и больший поток туристов, - уверен Растегаев.

- Гостиницы, построенные к мундиал, сейчас стоят полупустые. Они заполнены лишь на 20-25%. Чтобы обеспечить их постояльцами, надо проводить в Волгограде больше мероприятий и событий. Надо позиционировать себя – участвовать в выставках, форумах, и других масштабных проектах, чтобы волгоград стал центром притяжения, - считает директор волгоградского филиала российской гостиничной ассоциации Виктор Зверев.

В этом направлении и планируют идти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде началось голосование за лучший вариант реконструкции парка имени Гагарина
Сильный ветер несет в Волгоградскую область дождь и мокрый снег
Обвиняемый в педофилии маршрутчик из Волгограда заявил в суде, что не понимает переводчика
Прощание с Петром Зайченко пройдет на Димитриевском кладбище
Новую котельную строят в Волгограде
Андрей Бочаров раскритиковал местных глав за неумение общаться с жителями
70 тысяч в месяц: волгоградские таксисты получают в два раза больше средней зарплаты по региону
Волгоградец застрелил беременную лосиху
В парке Героев-летчиков, открытом пять месяцев назад, просела плитка
Петра Зайченко похоронят рядом с супругой в Волгограде
Троих маршрутчиков, перекрывших в Волгограде дорогу в знак протеста, арестовали
На трассе Волгоград-Астрахань в лобовом столкновении автовоза и «Лады» погиб водитель
За сутки в Волгограде под колеса попали два ребенка и четыре женщины: одна погибла
Волгоградца с костылем, ограбившего ювелирный магазин, посадили на 8 лет в колонию
26 и 27 марта волгоградские электрички до аэропорта поедут по новому расписанию
В Волгограде больше всего требуются охранники, водители и повара
Грунт вокруг "Волгоград Арены" укрепят от размывов и обвалов
Облдума решила не запрещать волгоградцам митинговать у остановок общественного транспорта