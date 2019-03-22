В Волгограде снова арестовали маршрутчика-педофила, которого накануне отпустили на свободу

Казалось бы процедура определения меры пресечения вполне стандартная. Но именно из-за нее едва не оказался на свободе мужчина, обвиняемый в педофилии. Сейчас новым решением Городищенского районного суда в присутствии переводчика его арестовали на один месяц и 8 суток.

Хайала Мамедова задержали 1 февраля. Маршрутчик попросил 13-летнюю девочку показать дорогу. Когда она села в машину, он вывез ее в лесополосу и надругался над ребенком. Поймали насильника через пару часов. Поначалу уроженец Азербайджана свою вину признавал, но с оговоркой, мол, не знал, что ребенку еще не исполнилось 18 лет. Суд вынес решение арестовать подозреваемого.

Волгоградский областной суд отменил решение районного суда.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- На заседании азербайджанец прекрасно изъяснялся на русском, и у нас даже сомнений не возникло, что мужчина, проживший в России почти 30 лет, не понимает, что происходит. Переводчика он потребовал уже позже, когда оказался в СИЗО, - рассказал «КП-Волгоград» представитель прокуратуры.

Адвокат, которого нанял подозреваемый, подала апелляцию в областной суд, мол, подзащитный ничего не понимал и его арест незаконный. Судья Павел Булычев посчитал, что Мамедов имеет право на защиту и отпустил его на свободу (!) – отменил районное решение суда об аресте из-за несоблюдения процедуры.

Следователи подсуетились, и в отношении Мамедова возбудили уголовное дело по той же самой статье, но по отдельному эпизоду: насильник погладил девочку по коленке. Так что из здания суда его забрали в изоляторе - задержали на 42 часа.

22 марта после удивительного решения областного суда Городищенский районный суд снова рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения. В этот раз о переводчике позаботились заранее. Но как оказалось, Мамедова он тоже не устроил.

Это уже второе заседание в Городищенском районном судеФото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

В зал заседаний его привели под конвоем – насильник согнулся крючком, лишь бы не попасть в объективы фотокамер. И не проронил ни слова. Ответил лишь судье.

- Вы понимаете своего переводчика? - на всякий случай уточнил представитель фемиды.

- Понимаю, но не совсем, - неожиданно заявил на русском подозреваемый.

От удивления переводчик пытался даже оправдаться.

- Мы с ним в одной местности родились, выросли там же. Как не понимает?

- Разъясните суду, что значит, не совсем понимаете, мне нужен четкий ответ: понимаете или нет, - потребовал судья.

- Нет, не понимаю, - с третьей или четвертой попытки ответил Мамедов.

Маршрутчик вывез девочку в лесополосу.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Еще раз давать областному суду формальный повод отказать в законности решения судья не стал. А отправил представителей следствия искать нового "толмача". А пока его искали, можно было послушать, как общаются между собой адвокат и следователь, который предложил защитнику ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы.

- Мне очень хочется узнать, станете ли вы защищать его, когда увидите результаты всех экспертов, которые сошлись в одном. Позволит ли вам совесть? - поинтересовался представитель СК.

Но адвокат оставила вопрос без ответа. И на вторую часть заседания не осталась.

Заседание возобновилось через два часа – маршрутчику нашли другого переводчика и другого защитника. Те нашли общий язык с подозреваемым. И уже с ними заседание продолжилось.

Решение было вполне ожидаемым: по подозрению в тяжком преступлении Хайала Мамедова снова арестовали. Хотя не на три месяца, как просило обвинение, а на месяц и 8 суток. Их он проведет в СИЗО.