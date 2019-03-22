Зарплаты волгоградских чиновников одни из самых высоких в ЮФО

Кто там жалуется, что зарплаты в Волгоградской области не увеличиваются? Вот Росстат подсчитал, что средняя зарплата чиновников в 2018 году выросла на 7,7% и достигла 49,4 тысячи рублей в месяц. Это данные в целом по России. А в нашем регионе у некоторых госслужащих зарплаты выросли еще больше.

Так, у сотрудников региональных ведомств федеральных органов исполнительной власти (таких, как, например, Роспотребнадзор, Россельхознадзора, налоговая служба и так далее) за минувший год зарплаты выросли аж на 12% (самый высокий процент в ЮФО да и в целом по стране). Сейчас в среднем их работники получают 38,2 тысячи рублей.

А вот местные чиновники (представители местного самоуправления) не сильно ощутили повышение. У них за год зарплата выросла всего на 5%, и составила 28,8 тысячи рублей.

У тех, кто работает в структуре Волгоградской областной администрации, и вовсе заработные платы поднялись всего на 3,6%, если верить статистике. Но при этом они и получают больше всех из чиновников. Средняя зарплата этих служащих в нашем регионе – 51,4 тысячи рублей.

И вот зря волгоградцы считают нашу область самой бедной. По уровню чиновничьих зарплат мы уверенно держимся в «тройке» лидеров в ЮФО – на третьем месте. Больше волгоградских областных чиновников получают только их коллеги из Ростовской области (56,3 тысячи рублей) и Краснодарского края (57 тысяч рублей).

Еще один интересный факт: по данным Росстата средняя зарплата в Волгоградской области по итогам 2018-го составила 33,5 тысячи рублей. И получать волгоградцы стали за год больше на 10%. В то время, как Волгоградстат приводит несколько иные цифры. Так по данным регионального ведомства в январе 2019-го средняя зарплата в регионе составила 29684 рубля.

А знаете, кто в Волгоградской области получает даже больше областных чиновников? Не поверите – таксисты. Эксперты Авито уверяют, что наши «бомбилы» получают в месяц в среднем 70 тысяч рублей.

Ну и еще один факт от Росстата: на конец 2018-го в России штат чиновников насчитывал уже 691,8 тысяч человек, еще почти триста тысяч работают в муниципальных службах.