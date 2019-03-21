Куда пойти: День театра, Зеленый фестиваль и «Мисс Волгоград»

В конце марта детей и взрослых в Волгограде ждут спектакли, концерты, интересные выставки и специальные программы с мастер-классами. «Ротор» вновь играет на своем поле. Также в программе на выходные 23 и 24 марта 2019 – эко-фестиваль Green fest и конкурс красоты «Мисс Волгоград». Путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями и всей семьей.

GREEN FEST

Весна - отличное время для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и окружающей среде. У волгоградцев есть возможность начать свою жизнь с чистого листа: в воскресенье на Центральном рынке пройдет фестиваль Green fest в поддержку здорового образа жизни. В течение дня гостям расскажут все о вкусном и полезном питании и о занятиях спортом, а также о том, как улучшить экологическую обстановку в городе. В программе - лекции, фуд-корт с вегетарианскими и постными блюдами, яркая фотозона и маркет экологичных товаров, спортивные и кулинарные мастер-классы. А также «Книгообмен», где гости смогут обменяться прочитанными книгами, и «Гаражная «распродажа», где можно бесплатно обменять вещи. Центральный рынок, ул. Советская, 17. 24 марта с 11.00 до 20.00. Вход свободный.

МИСС ВОЛГОГРАД

В воскресенье в «Мармеладе» будет царить красота. В этот день на сцене торгового комплекса выберут «Мисс Волгоград - 2019», а также «Маленькую мисс Волгоград - 2019». Зрителей ждут яркое шоу и эмоции. Самые милые, красивые и очаровательные девушки устроят дефиле и поборются за корону в гранд-финале конкурса. Победительницы в следующем году будут представлять наш регион на всероссийском этапе. А накануне Всемирного дня воды здесь же пройдет экологическая акция. В программе - концерт и множество интерактивных площадок. ТРК «Мармелад», ул. Землячки, 110 Б, 1-й этаж, сцена. 23 марта в 17.00 - «Живая вода». 24 марта в 16.00 - «Мисс Волгоград».

«СОРОКИ»: ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

Мастера клуба народной куклы «Крупеничка» приглашают волгоградцев встретить весну на музейных посиделках «Сороки». В народном календаре праздник «Сороки» - день, когда весна сменяет зиму. В старину считали, что из теплых стран в этот день прилетают сорок разных птиц, и первая из них - жаворонок. Так что гости посиделок споют песни-веснянки, будут водить хороводы, а также их ждут веселые игры, конкурсы и мастер-класс, где научать делать кукол «Птичка». Выставочный зал Музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 22 и 23 марта в 12.00.

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «СИБИРЬ»

В воскресенье «Ротор» принимает на своем поле ФК «Сибирь» из Новосибирска. Матч 28-го тура Олимп - Первенства ФНЛ пройдет на «Волгоград Арене». После домашней победы наши футболисты закрепились на 14-м месте в турнирной таблице, соперники - на предпоследнем. Но это вовсе не значит, что поддержка болельщиков сине-голубым не нужна. Так что все на стадион! Болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 24 марта в 14.00. Билеты: от 100 руб.

Вперед, за Ротор!Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДЕНЬ ТЕАТРА

Всемирный день театра отмечают 27 марта. В волгоградских театрах к своему празднику подготовили сюрпризы.

Молодежный театр 26 марта присоединится к Всероссийской акции «Культурный минимум». Для юных зрителей устроят бесплатную экскурсию по театру в 13.00, после покажут «Сказку о потерянных правах». А после спектакля пройдет фотосессия с актерами и встреча с художественным руководителем театра заслуженным артистом РФ Владимиром Бондаренко. Билеты - по предварительной заявке (т. 8-961-063-28-56 Ольга Павловна).

А в День театра Молодежка покажет один из лучших своих спектаклей по рассказам Василия Шукшина «Чудики».

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru. 26 марта в 14.00 - «Сказка о потерянных правах». 27 марта в 19.00 - «Чудики». Билеты: от 350 руб.

Молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» при Богоявленском приходе Волгоградской епархии ко Дню театра подготовил две встречи. Зрителям покажут спектакль «Снежная карусель» по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева».

ДК Ворошиловского района, ул. Ким, 5. Вход по пригласительным (заказ по телефону 8-904-411-11-14). 24 марта в 16.00.

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б. 27 марта в 16.00. Предварительная запись по телефону (8442) 97-91-81. Вход свободный. 12+

Концерты

«ТЫСЯЧА И ОДНА ТРУБА»

Органные шедевры композиторов XVIII - XXI веков представят артисты томской филармонии: лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Дмитрий Ушаков (орган) и Алексей Шелест (труба). Талантливые музыканты тонко подчеркивают стилевые особенности разных эпох: барочную экспрессию токкаты, Adagio и фуги Баха, романтичность и виртуозный блеск вариаций на тему Паганини для педальной клавиатуры Дж. Тальбен-Болла, вдохновенность образов концерта для трубы и органа Дж. Тартини и других произведений. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 22 марта в 18.30. Билеты: 200 - 600 руб.

СИМФОНИЧЕСКИЕ РОК-ХИТЫ: КРЫЛЬЯ ГРИФОНА

Concord Orchestra и художественный руководитель и главный дирижер проекта Фабио Пирола (Италия) вновь приезжают в Волгоград. На этот раз с новой программой. Зрителям представят шоу «Симфонические рок-хиты: крылья грифона».

В прошлом году яркое выступление танцующего симфонического оркестра прошло с аншлагом и вызвало бурю эмоций в зале - такого волгоградцы еще не видели и не слышали. В этом году зрителям снова обещают настоящий драйв. Музыканты Concord Orchestra исполнят аранжировки легендарных композиций Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Muse, Rammstein и других. Все это в танце и без пюпитров. Добавят зрелищности видеоинсталляции и световые эффекты.

Билеты онлайн на сайте concordorchestra.ru.

Музыкальный театр, Волгоград, ул. Чуйкова, 4. 26 марта в 19.00. Билеты: 2000 - 3000 руб. 6+

ДК ВГС, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1. 27 марта в 19.00. Билеты: 1400 - 2200. 6+

Concord orchestra представит новую программу. Фото: Concord orchestra

THERR MAITZ И АНТОН БЕЛЯЕВ

В конце марта любителей качественной музыки ждет настоящий сюрприз. В Волгоград с концертом приезжает Therr Maitz и ее фронтмен Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале.

Вот уже более пяти лет они уверенно ломают штампы российского шоу-бизнеса и доказывают, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

Сейчас в активе Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по стране и за рубежом, статус лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music и любовь зрителей.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т. (8442) 50-15-50. Билеты онлайн на сайте beribiletik.ru. 27 марта в 19.00. Билеты от 1500 до 4000 руб.

Антон Беляев. Фото: Therr Maitz

«ДЖАЗ И ЗВЕЗДЫ»

Популярные джазовые композиции вновь прозвучат под звездным небом волгоградского планетария в исполнении джаз-группы «КАРАТ». В новой программе «Джаз и звезды» зрители услышат Weather Report, The Crusaders, Arturo Sandoval, Duke Ellington, Benny Golson, вокальные Ella Fitzgerald, Diana Krall, Bill Withers и авторские композиции. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: (8442) 24-18-72, 8-909-380-19-37. 30 марта в 18.30. Билеты: 400 руб.

Популярные джазовые композиции вновь прозвучат под звездным небом. Фото: афиша

«МИСТИЦИЗМ ЗВУКА» И МУЗЫКАЛЬНАЯ САРЕПТА

«Старая Сарепта» в субботу приглашает на органный концерт «Мистицизм звука». В программе прозвучат произведения Баха, Букстехуде, Брунса, Мендельсона и Эбена. Исполнит их в немецкой кирхе лауреат международных конкурсов Мария Каневская (Казань).

А настроиться на концерт гостям поможет обзорная экскурсия и специальная программа «Сарепта музыкальная» с рассказом о старинных музыкальных инструментах. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 23 марта в 16.00 - экскурсионная программа. Билеты: 460 руб., 360 - детский, 410 - льготный. 23 марта в 18.00 - органный концерт. Билеты: 300 руб.

Театры

«НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ»

Казачий театр представляет яркую весеннюю премьеру - добрую, мудрую и светлую комедию «Невеста из Имеретии». Зрителей ждут погружение в культуру Грузии, зажигательная музыка и юмор.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04, билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru. Премьера! 23 марта в 17.00. 5 и 19 апреля в 18.30. Билеты: 200 - 400 руб. 16+

Казачий театр представляет яркую весеннюю премьеру.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«КОРСИКАНКА»

Волгоградский театр одного актера в юбилейный год покажет премьеру моноспектакля по пьесе Иржи Гобача «Корсиканка, или Адъютантша Его Императорского Величества». Действие разворачивается в 1819 году и основано на историческом анекдоте. Исполняет заслуженная артистка РФ Зинаида Гурова. Театр одного актера, ул. 7-й Гвардейской, 11, т.: (8442) 23-20-17, 23-10-07. Премьера! 16, 23 и 30 марта в 17.00.

Не пропусти!

«АКТРИСЫ СТАЛИНГРАДСКИХ ТЕАТРОВ»

На этой неделе в рамках проекта «Первая улица Мира» волгоградцев ждет интерактивная лекция «Актрисы сталинградских театров». Какими были сталинградские театры 1940 - 1960-х годов, какие звезды собирали полные залы, расскажет театровед Ирина Преображенская. А почетной гостьей станет легенда волгоградской сцены - актриса Зоя Соколова. Представят гостям и редкие архивные фотографии, документы и видеоматериалы. Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44. 23 марта в 14.00.

«ИСКУССТВО ВОСПИТАТЬ АДЕКВАТНОГО РЕБЕНКА»

Темой очередного психологического четверга в музее станет воспитание детей. Как современным родителям найти точки соприкосновения с ребенком, избежать при этом элементарных ошибок и не сорваться на крик, расскажет практикующий психолог Наталья Нефедова. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 21 марта в 18.00.

Выставки

ПОП-АРТ

Историю поп-арта во всех его самых ярких проявлениях расскажут волгоградцам на выставке в Музее Машкова. В экспозиции - авторские обложки к альбомам The Beatles и Roling Stones, графика и фото, афиши, плакаты и литографии, собранные из частных коллекций и галерей. Покажут волгоградцам около 80 работ короля поп-арта Энди Уорхола, современных авторов - Ричарда Райана и иконы стрит-арта Бэнкси, а также других ярких представителей этого направления. Выставка продлится до 12 мая, а по средам волгоградцев ждут тематические лекции. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.