Волгоградцев ждет очень жаркий июнь и теплый сентябрь

Уже сегодня волгоградцы активно строят планы на лето: кто-то бронирует путевки, кто-то строит маршруты будущих поездок, а кто-то ждет выходные, чтобы уехать на дачу. И первый вопрос, который волнует: как угадать с погодой, чтобы дожди и прохлада не испортили долгожданный отпуск. Сегодня Гидрометцентр России дал вероятностный прогноз на лето для всех регионов. Судя по представленным данным, волгоградцев опять ждут очень жаркие июнь и август.

ВЕСНА БЕЗ СЮРПРИЗОВ

После обильных снегопадов минувшей зимой волгоградцы боялись, что с наступлением тепла регион затопят талые воды. Но на данный момент угрозы обильного паводка уже нет. А, судя по новому прогнозу российского Гидрометцентра, весна в Волгоградской области будет теплой и сухой.

Температура в апреле в регионе будет колебаться в пределах нормы. А вот осадков почти не будет.

- Дефицит осадков вероятен в апреле на востоке Южного и юго-востоке Уральского федеральных округов, а также в Омской, Томской и Новосибирской областях, - предполагают синоптики.

Май в нашем регионе будет обычным: в меру теплым, в меру солнечным, в меру дождливым.

ЛЕТО БУДЕТ ЖАРКИМ

Лето в этом году будет, как говорят синоптики «значительно теплее обычного», по всей территории России. А на юге так особенно жарким.

Пекло в Волгоградскую область придет уже в июне. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы. При этом осадков будет меньше обычного. В общем, ждите суховеи.

В июле аномальная жара не уйдет. Но периодически температуру будут сбивать дожди. Осадки ожидают в пределах нормы.

- В августе выше нормы среднемесячная температура предполагается в северных регионах Южного и на большей части Приволжского федеральных округов, а также в Северо-Западном, Центральном и на севере Уральского федерального округа. Жарко будет и в Краснодарском крае, - прогнозируют в Гидрометцентре России. - При этом на большей части Южного федерального округа месячное количество осадков ожидается больше, чем в августе 2018 года.

Сентябрь волгоградцам обещают теплым. Даже очень.

- Температура выше нормы вероятнее всего будет на всей юго-западной территории европейской части России, - гласит прогноз Гидрометцентра.