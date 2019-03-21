Больше, чем игра: «Ротору» презентовали фильм об истории волгоградского футбола

2019-й год для волгоградского футбола юбилейный. 110 лет назад в тогда еще Царицыне был сыгран первый футбольный матч. С тех пор этой игрой «заболели» сотни, потом тысячи и миллионы. О становлении волгоградского футбола, о знаковых матчах в истории «Ротора», об игроках, которые навсегда вписали свои имена в историю города. Об этом документальный фильм, который создали сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва». Называется он «Больше, чем игра».

- Поначалу была идея снять фильм об историческом матче на руинах Сталинграда, которая состоялась в только освобожденном от фашистов городе. Но когда стали собирать материал, поняли, что волгоградский футбол – это не просто игра, это социальное явление, неотъемлемая часть нашей жизни. И наверняка нынешние мальчишки, которые занимаются футболом спрашивают: «А что было до этого? Какие были звезды? Как и где они играли?». Теперь можно просто включить этот фильм, и посмотреть историю за все 110 лет волгоградского футбола, - говорит идейный вдохновитель и один из авторов фильма сотрудник музея Олег Швыдкий.

В итоге получился четырехсерийный фильм. Большой рассказ, в который вошли 14 интервью с футболистами, тренерами, журналистами и историками. О команде «Трактор», которая играла в 50-е годы, о незабываемой победе «Ротора» у «Манчестера», о падениях и взлетах, о Чемпионате мира по футболу, который прошел в Волгограде в 2018 году… В киноленте собраны уникальные кадры, которые вообще ни разу нигде не демонстрировались: фрагменты матчей 50-х, 60-х годов. Музей-заповедник выкупил много хроники в госфильмофонде и в архивах.

- Прекрасный фильм! Столько воспоминаний нахлынуло. Как мы приехали на игру с «Манчестером», все в белых пиджаках и синих брюках – в цвета «Ротора», а кто-то спросил: «Кто эти люди?», а Бурлаченко (тренер) тогда отшутился – «Да, это на съезд кулинарных работников». Никто не знал «Ротор». А те, кто знал, пророчили нам разгромное поражение. Эту отчаянную борьбу и в Англии, и у нас запомнят навсегда, - вспоминает легендарный игрок того состава Владимир Файзулин.

Этот фильм – еще и отличная мотивация для нынешних игроков «Ротора». Вчера, 20 марта, на презентацию киноленты пригласили и команду, и совсем юных футболистов. С горящими глазами смотрели и слушали они рассказы ветеранов.

- Такие фильмы очень нужны: они мотивируют, вдохновляют и являются олицетворением связи поколений, - подчеркивает ветеран волгоградского футбола Игорь Суровикин.

Ностальгировал в зале музея и главный тренер «Ротора» Игорь Менщиков, который смотрел презентацию вместе с командой.

- Приятно было вспомнить те славные моменты, эмоции, которые переполняли нас на игре с «Манчестером». Я верю, что такие моменты еще будут у «Ротора», и мы будем все для этого делать, - пообещал наставник.

История волгоградского футбола в фильме тесно переплетается с историей нашего города. Для приезжих футболистов, которые сегодня играют за «Ротор», многие вещи стали откровением, а экскурсия по музею-заповеднику «Сталинградская битва» дала возможность еще больше пропитаться тем духом, которым пронизан Волгоград.

- Трогает до глубины души. Панорама Сталинградской битвы позволяет осознать весь масштаб и ужас войны. После посещения таких мест понимаешь, как важно ценить победу и мирное небо над головой, - признался защитник "Ротора" Максим Васильев.

- Такие встречи захватывают и дают внутреннюю энергию. Я знаю, что в одной петербургской команде перед матчем показывали фильм про блокаду Ленинграда. Это воодушевляет. Такие встречи очень важны. Команда после этого выходит с настроем и побеждает, - уверен полузащитник сине-голубых Мухаммад Султонов.

Обращаясь к присутствующим в зале футболистам, Олег Швыдкий отметил, что этот фильм – не просто познавательная картина: «Это наше «болельщицкое спасибо» всем вам, вам за те годы радости, которые вы нам подарили. За успехи, за удачи. Надеюсь и верю, что впереди у нас еще много таких же успехов. Только «Ротор»! Только «Победа».

Все четыре серии документального фильма «Больше, чем игра» находятся в свободном доступе на YouTube-канале музея-заповедника «Сталинградская битва».

Больше, чем игра /1 серия Была такая команда... .Документальный фильм Больше, чем игра рассказывает об истории волгоградского футбола за более чем столетний период на фоне истории города.

Больше, чем игра /2 серия Через годик, через два... .

Больше, чем игра /3 серия Если "Ротор" не команда... .