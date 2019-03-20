Волгоградский облздрав назвал имена 23 лучших врачей области

В Волгоградской области завершился региональный этап конкурса «Лучший врач года». Победителей по 23 медицинским специальностям выбирали в течение двух этапов.

Как их определяли? Сначала внутри самих медицинских учреждений раешили, кто из их сотрудников достоин звания лучшего врача. Во время второго этапа заявки участников оценивала специальная комиссия. В ее составе, помимо общественников, были председатели профильных комитетов администрации, облдумы, ТФОМС, регионального профсоюза медработников и национальной медицинской палаты.

Как сообщает официальный сайт Комитета здравоохранения области, сразу шестью победителями может похвастаться Волгоградская областная больница №1. Немало попало в список и сотрудников станций скорой помощи, областного кардиоцентра, и городской детской больницы Волжского. Наравне с коллегами из областного центра оценили и профессионалов из сельской местности: в борьбе за звание лучшего доктора победили среднеахтубинец Андрей Фоменко и урюпинец Юрий Ивлев.

Имена многих врачей хорошо знакомы волгоградцам. Например, лучшим онкологом стал врач областного онкодиспнсера Александр Иванов, а в хирургии не имеет себе равных нейрохирург ОКБ № 1 Петр Кушнирук. Победители представят нашу область на федеральном этапе конкурса.

КОНКРЕТНО

Лучшие врачи Волгоградской области - 2019

1. "Лучший акушер-гинеколог" Прохватилов Сергей Алексеевич – заведующий отделением, врач акушер-гинеколог ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград.

2. "Лучший анестезиолог-реаниматолог" Кудяков Шамиль Равильевич – врач анестезиолог-реаниматолог, ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград

3. "Лучший врач лабораторной диагностики" Яшина Виктория Юрьевна – заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград

4. "Лучший врач по диагностическим исследованиям" Рябченко Галина Александровна – врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2", Волгоград

5. "Лучший психиатр" Лапин Вадим Валерьевич – врач психиатр-нарколог ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер"

6. "Лучший врач скорой медицинской помощи" Юрина Оксана Анатольевна – врач скорой медицинской помощи выездной бригады ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи"

7. "Лучший врач травматолог-ортопед" Саргсян Армен Серобович – врач травматолог-ортопед ГУЗ "Клиническая больница № 12"

8. "Лучший врач-эксперт" Дербенцева Илона Владимировна – заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт судебно-биологического отделения ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

9. "Лучший инфекционист" Жукова Виктория Борисовна – заведующий филиалом врач-дерматовенеролог ГБУЗ "Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер"

10. "Лучший кардиолог" Подворчан Маргарита Александровна – заведующий отделением кардиологической реабилитацией, врач-кардиолог ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", Волгоград

11. "Лучший невролог" Агрыцков Алексей Михайлович – врач невролог ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница№1", Волгоград

12. "Лучший неонатолог" Гопиенко Ольга Николаевна – заведующий отделением патологии недоношенных, врач-неонатолог ГБУЗ "Городская детская больница"

13. "Лучший онколог" Иванов Александр Игоревич – врач-онколог ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"

14. "Лучший офтальмолог" Карадже Мохаммед Абдул Рахим Мохаммад – врач офтальмолог ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1"

15. "Лучший педиатр" Фоменко Андрей Анатольевич – врач педиатр ГБУЗ "Среднеахтубинская центральная районная больница"

16. "Лучший участковый педиатр" Короткова Ирина Евгеньевна – врач-педиатр-участковый ГУЗ "Детская поликлиника № 1"

17. "Лучший руководитель медицинской организации": Щербинина Елена Викторовна – главный врач ГУЗ "Клиническая больница № 4"

18. "Лучший сельский врач" Ивлев Юрий Петрович – врач-терапевт-участковый ГБУЗ Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова

19. "Лучший стоматолог" Дохнадзе Тамари Бадреевна – заведующий отделением терапевтической стоматологии №1, врач-стоматолог- терапевт ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", Волгоград

20. "Лучший участковый терапевт" Петрс Наталья Юрьевна – врач терапевт-участковый ГУЗ "Поликлиника № 4"

21. "Лучший хирург" Кушнирук Петр Иванович – врач нейрохирург ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1"

22. "Лучший эндокринолог" Анипенко Татьяна Александровна – заведующий эндокринологическим отделением – врач-эндокринолог ГУЗ "Клиническая больница № 4"

23. "Лучший фтизиатр": Ханзафарова Юлия Зуфаровна – врач фтизиатр участковый ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер"