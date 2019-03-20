Школы XXI века

2018 год стал для Волгограда годом открытий. После реконструкции распахнул двери для ребят городской ДЮЦ. 1 сентября прозвенел первый звонок в новой школе «Долина знаний». Благодаря возвращению доверия к региону со стороны федерального центра область стала активным участником национального проекта «Образование» и впервые за долгие годы получила средства на масштабное строительство.

- Для того чтобы ребенок проявлял интерес к учебе, стремился познавать, должны быть созданы современные условия обучения. И в Волгоградской области есть прекрасные примеры. Знаковым объектом, который задал высокий стандарт, стала школа № 55 «Долина знаний» в Советском районе Волгограда. Такого масштаба образовательная организация построена впервые за четверть века. В ней есть все, что необходимо для обучения и внеурочной работы: три спортзала, просторная столовая, большая библиотека, предметные аудитории с современным оборудованием. Возведение «Долины знаний» - это хороший старт новой программе строительства школ в Волгоградской области, - отмечает председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

Школу в Советском районе Волгограда построили всего за год. Фото: Александр Шумихин.

Когда программа только стартовала, все регионы страны были в равных условиях. Главным было построить школу всего за год, чтобы получить федеральное финансирование. На эти жесткие условия пошли немногие, еще меньше их выполнили. Волгоград справился. «Долина знаний» получилась красивая, просторная, удобная, функциональная, современная школа нового века с тремя спортзалами, своим деловым центром, web-мастерскими и лингафонными кабинетами, оборудованием, лифтами и подъемниками для маломобильных. И регион получил средства на строительство еще нескольких учреждений.

- Сейчас на строительство школы отводят уже полтора года, подвигов не надо совершать, - улыбается Владимир Иващенко, генеральный директор компании «Приволжтрансстрой», которая в кратчайшие сроки спроектировала и построила школу в «Родниковой долине» и сейчас ведет строительство и проектирование еще нескольких. - То, что эта программа пошла, - это здорово, ведь 25 лет школы вообще не строили. То, что ситуация меняется, - огромный плюс. К тому же приятно строить объекты, когда они востребованы, когда они приносят радость.

Проект для всей страны

Кстати, первым был проект камышинской школы. Именно его адаптировали для школы-тысячника в «Родниковой долине». А позже этот проект Волгоградская область отправила в Минстрой России. Его признали эффективной проектной документацией повторного использования и включили в соответствующий реестр. Проект используют для строительства еще трех школ в регионе. Растиражируют его и по всей стране.

А пока растет на глазах школа на тысячу мест в 7-м микрорайоне Камышина. Уже 1 сентября она распахнет двери для ребят.

- Это позволит обеспечить односменный режим обучения во всех общеобразовательных школах города, а также перевод всех обучающихся из зданий школ № 1 и № 4 в новое современное здание, - отмечает глава администрации Камышина Станислав Зинченко.

Школа будет работать под номером 1.

Как отмечают в городском комитете по образованию, прежняя 1-я школа 1936 года постройки. Там нет актового зала. Расположена она в трех отдельных корпусах и совсем не соответствует современным требованиям.

- Новая школа строится на берегу Волги практически в центре Камышина. Это событие для микрорайона, в котором она расположена, и для всего города. Списки учащихся еще формируются, но по предварительным оценкам сядут за парты 1 сентября около 850 человек, - рассказывает председатель комитета по образованию Камышина Юрий Бачурин.

Школа в Камышине примет учеников уже 1 сентября 2019 года. Фото: Александр Шумихин.

- Проект школ в Камышине и в Волгограде один и тот же, с небольшим изменением в плане привязки к земельному участку, но база та же, - отмечает Владимир Иващенко. - У нас есть свой проектный институт. Так что строитель и проектировщик работают вместе над проектом, дорабатывают его. Это позволяет выработать в дальнейшем более эффективные решения и применить их на следующем объекте.

Еще два «тысячника» для Волгограда

А следующая школа тоже не за горами. Уже сдали на экспертизу проект школы на тысячу мест в 205-м микрорайоне Ворошиловского района. Школу здесь начинали строить еще при СССР. Но так и не довели до ума. Теперь администрации города приходится прилагать усилия, чтобы освободить площадку.

- Планируется начать строительство школы на улице Кузнецкой в 2020 году. Еще одну - в Красноармейском районе на улице 2-й Штурманской. Это поможет разгрузить соседние школы и перейти на работу в одну смену, - комментируют в департаменте образования Волгограда.

Примет учеников в 2020 году и новая Россошинская школа в поселке Степном Городищенского района области, рассчитанная на 550 мест. Проектировала ее также компания АО «Приволжтрансстрой».

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- В декабре начали строить, сейчас заканчиваем первый этаж. Пока идем с опережением графика. Уже в этом году школа будет с отоплением и с отделкой, - отмечает гендиректор компании.

В рамках национального проекта «Образование» в ближайшие пять лет Волгоградской области предстоит реализовать еще 32 проекта. В их числе - и новые школы в Волгограде, Волжском и Городищенском районе. В Дубовском районе создадут центр поддержки одаренных детей на базе оздоровительного лагеря, который ждет комплексная реконструкция. Для малышей в регионе планируют построить 25 детских садов.

- Программа детских садов - огромная ниша. Мы недавно закончили строительство садика в Веселовке Камышинского района и взяли небольшой детсад на улице Засекина на Горной Поляне в Волгограде, - отмечает Владимир Иващенко. - Хочется поблагодарить свой коллектив. Уже третью школу ведет молодой прораб Сергей Кудлаев. Множество объектов на счету начальника строительства Валерия Май. Бригада каменщиков Сергея Суслова перемещается по всем стройкам. На самом деле работают хорошо - многие объекты находятся в центре, на виду, под пристальным наблюдением. Опыт мы наработали большой, и есть огромное желание продолжать строить школы.