Волгоградские казаки собирают сход из-за проблем с вывозом мусора

Сегодня жители отдаленных хуторов Урюпинского района Волгоградской области выйдут на сход, чтобы привлечь внимание властей и регоператора по обращению с ТКО к своим проблемам. Мусорная реформа больно ударила по обитателям маленьких хуторов Первомайский и Глинковский. Мало того, что плата за вывоз мусора для них поднялась более чем в полтора раза, так теперь платежки приходят на покойников, которых нет в живых уже тридцать с лишним лет. По мнению урюпинцев, местные ТОСы, чиновники и депутаты самоустранились от решения мусорной проблемы. Поэтому люди бунтуют и не хотят платить непонятно за что.

- Мусор у нас вывозят также как раньше: раз в неделю по улицам хутора проезжает машина, кто успел догнать, тот выкинул. Не успел - жди еще неделю. Контейнерных площадок и оборудованных мест накопления ТКО у нас нет. Да и мусора как такового нет. Бумагой растапливают печи, пищевые отходы идут на корм скоту и в компостные ямы. Продукты в упаковке здесь не покупают - все свое. Остается стекло, жестяные банки. Но даже за неделю это маленький пакетик, а платить за этот мусор в месяц мы должны по 500 рублей с семьи и больше - неподъемные для многих суммы, - рассказывают обратившиеся за помощью в редакцию «КП-Волгоград» жители хуторов.

А то, что квитанции стали приходить не по фактическому проживанию, как было еще в декабре, урюпинцы считают настоящим глумлением. Ведь выписывает квитанции ООО «Управление отходами - Волгоград» даже покойникам.

- Моего мужа нет уже третий год, но платежка на него пришла. А соседи и вовсе получили счета на покойников, которые уже более 30 лет не мусорят, - рассказывает «КП-Волгоград» жительница хутора Первомайский Гулина Наумова.

Предприятий в отдаленных хуторах нет, работы тоже. Поэтому большинство молодежи работают вахтами далеко от дома. А один на один с проблемами немощные старики. Чтобы подать фактические данные по проживающим в МФЦ, нужно ехать в город. А это - проблема. Автобус ходит раз в неделю, люди не успевают отстоять очередь к специалисту до обратного рейса. Связь и интернет у многих отсутствуют. Зайти на сайт, позвонить - тоже проблема.

По словам урюпинцев, узнали они о мусорной реформе только когда получили на руки первые платежки. Информации о ней у них нет, как и ответов на многочисленные вопросы. Местные власти от этой темы самоустранились.

При этом жители хуторов понимают, что за услугу нужно платить. Вот только почему столько – для них большой вопрос.

- В городе есть контейнеры, площадки, мусоровоз приходит через день. У нас ни мусора толком нет, ни услуги. Да и полигон у нас в Урюпинске по соседству. Мы готовы платить за мусор, не нарушая федерального закона, но реальную сумму, - говорят жители сельской глубинки.

Селяне хотят платить за вывоз мусора по факту, исходя из реального объема, а не по установленному нормативу – 0,203 кубометра в месяц с человека или 113,25 рубля. Поэтому они устраивают сходы, пишут жалобы, чиновникам, депутатам и в прокуратуру.

Кстати, бизнесменам по этому поводу договориться с регоператором удалось. Они могут выбирать - платить за вывоз мусора исходя из фактического объема или по нормативу накопления ТКО. Правда, для того, чтобы реализовать это предусмотренное федеральным законом право, им пришлось жаловаться и собирать экспертный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей Волгоградской области.