Курс на цифровизацию и потребности клиентов: за год банк ВТБ на четверть увеличил совокупный кредитный портфель в Волгоградской области

Волгоградцы оценили все преимущества работы с универсальным банком.

За минувший 2018 год кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области увеличился на 25% и составил 45,8 миллиардов рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 12% и достиг 41,3 миллиарда рублей.

На рынке розничных кредитов портфель вырос на 16% до 24,5 миллиардов рублей.

- Наиболее востребованными у волгоградцев были кредиты наличными (прирост на 35%) и автокредитование (+14%). На 4% до 10 миллиардов рублей вырос и портфель ипотечных кредитов населению, - говорит управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

- За год ВТБ выдал жителям области 22 тысячи кредитов на сумму 15 миллиардов рублей, это на 40% больше, чем в 2017-м. Более половины от этой суммы - кредиты наличными.

Увеличился на 33% за год и корпоративный кредитный портфель. Причем, основную долю в нем занимают предприятия малого и среднего бизнеса.

- Банк работает по всем федеральным программам государственной поддержки, которые рассчитаны на развитие малого и среднего бизнеса. На данный момент мы обслуживаем около 4 тысяч предпринимателей и юридических лиц в регионе. В планах - в два раза увеличить этот показатель за три года. В отраслевой структуре нашего корпоративного портфеля более 78% составляют кредиты волгоградским компаниям агропромышленного комплекса. Только в прошлом году мы заключили 47 кредитных соглашений в этой отрасли на сумму 9,6, миллиардов рублей, при этом объем выдач превысил 7, 9 млрд рублей. Большая доля в них - это кредиты инвестиционные. У нас кредитуются такие компании, как «Зерно Заволжья», которая строит в Волгоградской области два элеватора для хранения зерна, а также компания «Овощевод». ВТБ видит большой потенциал в развитии малого бизнеса врегионе, и планируем сконцентрировать свои усилия на работе с этим сегментом.

- Потенциал роста кредитования далеко не исчерпан, поэтому мы ожидаем дальнейший рост данного рынка, - уверен Владимир Русаев.

Надо сказать, что управляющий банка ВТБ очень оптимистичен в своих прогнозах на 2019-й год.

- Мы рассчитываем, что в текущем году эффект от слияния розничной и корпоративной сетей позволит нам вырасти не ниже 30% по всем бизнес направлениям, - отметил Владимир Русаев.

Ключевым трендом останется цифровизация банковских услуг и переход в дистанционные каналы, для улучшения качества сервиса клиентам, живущим даже в отдаленных населенных пунктах региона.

- Сейчас банк внедряет продуктовую и цифровую фабрику для работы с малым и средним бизнесом, что позволит предпринимателя дистанционно (через интернет и мобильный банк, устройства самообслуживания) получить практически полный спектр услуг. Кстати, доля волгоградцев, которые доверила ВТБ свои сбережения, тоже увеличилась. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 12% до 41,3 миллиардов рублей.

- Волгоградская область - это крупный промышленный центр на юге России, и здесь есть огромный потенциал для развития. Здесь много площадок, которые работают еще не в полную силу. Кроме того, наш регион еще и крупный транспортный узел, который также надо развивать. Мы заинтересованы в развитии экономики не только области ,но и страны, и готовы всецело помогать этому процессу, - заверил управляющий банка ВТБ в регионе.