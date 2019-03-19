Все для клиента: в Волгоградском отделении Сбербанка рассказали о заботе и персональном подходе, о лояльности и особом внимании

Сбербанк на этом рынке остается одним из самым востребованных. Он лидер и по числу открытых счетов, и по числу внедренных новшеств. На данный момент у Сбербанка более 106 миллионов клиентов, то есть почти каждый второй житель России. Почему же россияне выбирают именно Сбербанк? В чем преимущество?

Журналисты «КП-Волгоград» поговорили с управляющим Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.

Сами сотрудники банка поясняют это особым персональным подходом.

А клиенты говорят: «Понятный, доброжелательный, открытый».

- Сбербанк создает продукты не столько на основе профессиональных знаний и желаний, сколько на основе потребностей клиентов. Главный принцип нашей работы – найти подход к каждому, кто к нам обращается за услугой, и даже превзойти его ожидания, - говорит управляющий волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин. - Для этого мы анализируем потребности клиента и предлагаем то, что будет актуально и востребовано.

- А как узнаете, довольны ли клиенты вашими продуктами и качеством обслуживания? Как предугадываете желания?

- Для обратной связи от клиентов у нас работает контактный центр, который в режиме 24/7 принимает все вопросы и предложения, а также digital-каналы - e-mail, интернет-банк, сайт банка. Клиент может выбрать наиболее удобный для себя канал, чтобы оставить свой отзыв.

Также мы проводим количественные опросы наших клиентов, направленные на получение оценок лояльности и удовлетворенности. В течение нескольких дней после обращения в банк клиенту приходит СМС с номера 9000 с просьбой оценить качество обслуживания по шкале от 1 до 10 баллов. На основе этих оценок мы понимаем, где есть зоны роста, и что требуется улучшить.

- Но ведь клиентов – миллионы. Как всем угодить?

- Есть ключевые принципы, которым следует Сбербанк. В числе основных, это – доступность, то есть человеку должен быть доступен любой наш сервис в режиме 24/7 будь то в офисе или в «Сбербанк Онлайн». Причем в любой точке России.

К примеру, совсем недавно, клиенты, проживающие территориально в Новом Уренгое приехали в офис Сбербанка в Волгограде на сделку по недвижимости. Денежные средства находились на карте, территориально выпущенной в другом городе, и снять деньги не представлялось возможным.

Сотрудники Сбербанка с помощью Сбербанк Онлайн в течение нескольких минут решили вопрос перевода денег, и сделка в итоге состоялась.

Второй основной принцип нашей работы - открытость и понятность, то есть каждый клиент обязательно должен четко понимать, что происходит с его деньгами, как выстраиваются взаимоотношения с банком, видеть истории всех его операций.

Еще один принцип – финансовая безопасность.Так, во время проведения Чемпионата мира по футболу в Волгограде, в офис Сбербанка обратился гражданин Нигерии с проблемой, что кто-то пытался снять деньги с его карты. Благодаря слаженной работе и оперативным действиям сотрудников офиса и службы безопасности транзакция по карте клиента не осуществилась.

- Как настроить сотрудников банка на работу по этим принципам? Как вы их мотивируете?

- Сотрудников тщательно отбирают еще на этапе собеседования. Наш человек должен соответствовать трем главным ценностям Сбербанка: лидерство, командность, клиентоориентированность. Большое значение придается сплочению команды, развитию сотрудников. У нас есть внутренние конкурсы, где наши сотрудники делятся опытом помощи клиентам. Их истории распространяются среди коллег по внутренним каналам коммуникации. Так сотрудники учатся друг у друга, познают высокий уровень сервиса и работают над тем, чтобы создать лучший клиентский опыт вместе.

- А были какие-то интересные истории в Волгоградской области в работе с клиентами Сбербанка?

− Случаи бывают разные. Как-то в одно из отделений обратился клиент по поводу открытия счетов на детей для получения пособий. В течение нескольких минут ему провели необходимую операцию, и он ушел. А через некоторое время сотрудник банка нашел на подоконнике документы, которые клиент забыл в отделении. Руководитель офиса связался с сельской администрацией и по оставленным документам выяснил контактный телефон клиента. Связалась, рассказала о «находке» документов. Клиент после очень благодарил сотрудницу банка за такую заботу и за возвращенные ему документы.

Как видите, отношения у банка с клиентами действительно теплые, дружеские и основаны на особом внимании.

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