GEELY EMGRAND 7: семь фишек модели.

1. Салон: эргономика и пространство

GEELY EMGRAND 7 начинает удивлять еще на подходе к нему - запустить двигатель и попасть внутрь можно без ключа. Эти функции владелец получает уже в базовой комплектации. В отделке интерьера автомобиля использованы качественные материалы, в процессе движения скрипов и посторонних шумов нет.

Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

Дизайнеры и инженеры уделили много внимания комфорту в салоне. У передних кресел широкий диапазон настроек: сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а переднего пассажира – в четырех. В результате найти удобное положение можно для человека любой комплекции.

Цветная цифровая панель, расположенная перед водителем, отражает нужную информацию. На центральной консоли установлен сенсорный дисплей мультимедиа, под которым разместилась панель управления климат-контролем.

Сзади достаточно места для 3 пассажиров. Для их комфорта предусмотрено: дополнительный разъем USB[1] и розетка 12В, а также пульт управления климатом и дополнительные воздуховоды для ног.

Просторному салону советует багажник объемом 680 л, в котором свободно размещаются несколько чемоданов.

2. Современные технологии для водителя и пассажиров

Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

Конструкторы при проектировании GEELY EMGRAND 7 много внимания уделили удобству пассажиров и помощи водителю:

- Бортовой компьютер. Он выводит на центральную панель необходимую за рулем информацию: остаток топлива, километраж и т.д.

- Система очистки воздуха. Пыль, городской смог, неприятный запах – все это теперь не важно для владельцев GEELY EMGRAND 7. В салон автомобиля попадает предварительно очищенный воздух, температуру которого можно регулировать на центральной панели.

- Парковочный радар. Припарковать модель задним ходом легко, радар подает сигнал о препятствиях, которые нельзя увидеть в зеркала заднего вида. Датчики работают в любых погодных условиях и не бояться грязи, что особенно полезно в условиях волгоградского межсезонья.

3. Мультимедийный комплекс: новые возможности

Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

В поездке скучать не придется, т.к. система мультимедиа в автомобиле поддерживает все основные форматы подключения: Bluetooth[2], Apple CarPlay[3] и Android Auto[4]. Быстро подключив смартфон, можно не расставаться со своими любимыми музыкальными треками, а видео просматривать на удобном экране. Установленная навигационная система всегда поможет не заблудиться и построит оптимальный маршрут до места назначения.

4. Силовой агрегат

Будущий владелец Geely Emgrand 7 может подобрать себе модель с двигателем 1.8л, которая в зависимости от комплектации идет вместе с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Мотор соответствует стандартам EURO[5] 5 и при этом демонстрирует хорошую динамику и экономичность. Максимальная скорость – 185 км/ч, а на механической коробке расход бензина на 100 км в смешанном цикле – 7,6 л, на вариаторе – 8,3л. Вместительный бензобак (55л) позволяет проехать на одной заправке до 860 км (если установлен вариатор – 820 км). Цепной привод ГРМ обеспечивает надежность и длительный ресурс эксплуатации.

5. Безопасность

Проектируя автомобиль, конструкторы компании в вопросах безопасности тесно сотрудничали с компанией Volvo. В результате уже в базе модель получила внушительный перечень устройств и оборудования, снижающих риск ДТП и защищающих водителя и пассажиров:

- ABS[6], EBD[7] и ESC[8]. Работая вместе эти системы помогают управлять машиной на скользкой дороге, а также распределяя тормозное усилие между колесами, удерживают траекторию автомобиля в поворотах;

- Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира;

- Дисковые тормоза, установленные спереди и сзади, помогают вовремя остановить машину и избежать аварии;

- Автоматическое запирание дверей при начале движения. Ее работу по достоинству оценят те, кто часто ездит на машине с детьми и переживает за их безопасность.

- Иммобилайзер – противоугонное устройство, которое защищает автомобиль от угона;

- Функция предупреждения об износе тормозных колодок напомнит владельцу о необходимости их замены.

- Система контроля давления в шинах TMPS[9].

6. Комплектации: возможность выбора

В России производитель предлагает две комплектации модели: Comfort[10] и Luxury[11]. В премиальной версии в автомобиле будут присутствовать: вариатор, кожаная отделка руля и сидений, круиз-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида.

7. Адаптация

Geely Emgrand 7 прошел основательную подготовку для эксплуатации в России. Понимая, что машине и пассажирам придется много времени ездить в холодных условиях, конструктору уже в базовой комплектации оснастили автомобиль подогревом:

- Лобового стекла в зоне покое щеток стеклоочистителей;

- Заднего стекла;

- Переднего ряда сидений;

Плюс к этому установлен кондиционер, который в летнюю жару охладит воздух в салоне, а зимой – нагреет до комфортной температуры.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.

[1] ЮСБ

[2] Блютус

[3] Эпл КарПлей

[4] Андроид Авто

[5] Евро

[6] АБС

[7] ЕБД

[8] ЕСК

[9] ТМПС

[10] Комфорт

[11] Лакшири

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