Сократили путь: в Волжском под лед провалились два ребенка, один погиб

Эта трагическая история произошла в Волжском. Три маленьких друга отправились гулять к реке. Вышли на тонкий лед, и… провалились. Одного – 8-летнего Владика – не спасли.

Случилось это в минувшую субботу, 16 марта. В тот день 8-летний Владислав Пинчук с родителями приехал в гости к родственникам, которые находились в СНТ «Абразивщик». Днем мальчик отпросился погулять со своим двоюродным братом 11-летним Андреем и его другом-одногодкой Русланом. Ребята резвились, бегая по балкам, а когда начало темнеть засобирались домой. Сократить путь решили через Осадную балку, через замерзший приток Волги. Руслан шел по камышам, а два брата пошли по льду. Друг предупреждал мальчишек, что это небезопасно, но те, как не слышали. Шаг, второй, третий. И вдруг под Владом лед треснул, и он рухнул в полынью. Следом за ним в ледяной воде оказался и 11-летний Андрей.

Как рассказала «КП-Волгоград» следователь Волжского СО СУ СКР по Волгоградской области Ирина Колпакова, старший мальчишка пытался всячески помочь меньшему. Когда Андрей почувствовал, что тяжелая одежда тянет его ко дну, он сбросил с себя куртку и пытался ухватить руками брата. Но холод сковал движения. Еще миг и он смог ухватиться за берег. А Владик уже скрылся под водой.

Руслан в этот момент помчался за старшими. Стучал во все окна и двери, звал на помощь. Но когда взрослые прибежали к месту ЧП, Влада уже не было.

Его тело вытянули водолазы только на следующее утро.

По данному факту следователи Волжского СО СУ СКР завели уголовное дело. Говорят, погибший мальчик жил с родителями в Средней Ахтубе. Там его и похоронили.

Все семьи мальчишек характеризуются положительно.

ВАЖНО

В ГУ МЧС по Волгоградской области, просят волгоградцев быть крайне аккуратными у водоемов. На некоторых водоемах лед еще сохранился, но теплое солнышко уже сделало его рыхлым и хрупким. Так что ни в коем случае не выходите на лед!

И напоминает некоторые правила безопасности, если вдруг вы оказались в полынье:

- не паниковать, но и быть нерасторопным в такой ситуации не следует - у вас около 10 минут, прежде чем нарушится нормальное функционирование организма. Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Призывайте на помощь окружающих людей;

- необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- повернитесь в ту сторону, откуда пришли. В этом направлении лёд был достаточно прочным до аварийного участка. Значит, он должен выдержать вас и на обратном пути. У вас нет времени на проверку других маршрутов.