Волгоградский депутат Николай Лукьяненко: Рано или поздно мы вернемся к сезонному времени

Набивший оскомину в Волгоградской области вопрос перевода стрелок опять всплыл на повестке дня. Только теперь его обсуждают не в нашем регионе, а во всей стране. Подогрел ситуацию челябинский депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Барышев. На днях он внес законопроект, который предлагает вернуть в стране сезонное время и перевод стрелок в марте и в октябре, как было до 2011 года. Он уверен, что это улучшит качество жизни россиян.

- Это не мое личное мнение. В этом уверены эксперты, в том числе и медики. Недаром в советское время было принято решение о сезонном времени. Тогда был серьезный научный подход к этой теме. 30 лет мы так жили. И это хорошо работало! Надо вернуться, чтобы здравый смысл восторжествовал, - цитирует «Комсомолка» Андрея Барышева.

То, чего так долго добивались волгоградцы (добавить светлый час к летнему вечеру), теперь могут ощутить на себе все россияне.

Внесенный на рассмотрение фракции законопроект предусматривает перевод стрелок на час вперед в последнее воскресенье марта, и на час назад в последнее воскресенье октября.

Депутат Волгоградской областной думы Николай Лукьяненко по этому поводу уже заявил: «Рано или поздно мы вернемся к сезонному времени, как самому оптимальному режиму для экономики страны».

Волгоградцы вновь схватились за голову. «Опять двигать стрелки? Или нас теперь это не коснется?», «Зачем было проводить референдум в регионе? Столько денег потрачено», - уже посыпались комментарии волгоградцев в соцсетях.

Но, как пояснил «КП-Волгоград» депутат Волгоградской областной Думы Михаил Таранцов, никто результаты референдума отменять не будет.

- Если примут федеральный закон о сезонном времени, Волгоградская область вместе со всей страной будет переводить стрелки весной и осенью. При этом наша часовая разница с Москвой так и сохранится, - поясняет парламентарий.

Таким образом, для волгоградцев летнее время может уйти уже на два часа вперед по сравнению с прошлогодним (если закон утвердят). Впрочем, многие волгоградцы изначально предлагали именно такой вариант: плюс два часа, чтобы светало летом не в четыре часа утра, а в шесть.

Пока законопроект Барышева только в начале пути. Его должны утвердить на экспертном совете, потом обсудить на заседании фракции «Единой России», затем на профильном комитете, и только тогда вынесут решение – принимать его или нет. Но Барышев надеется, что уже к следующему осеннее-зимнему сезону такое решение будет.

Напомним, Волгоградская область перешла на местное время 28 октября 2018-го. Такое решение волгоградцы приняли на референдуме.