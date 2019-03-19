32 место по России: Волгоград не вошел в число популярных у туристов мест

Такие данные за прошедший год опубликовал портал «ТурСтат». Аналитическое агентство составило рейтинг самых популярных в туристической среде городов и регионов. Волгоградская область прорвалась в первую половину списка из 72 позиций, заняв 32 строчку.

Лидеров прошлогоднего рейтинга вполне можно угадать, не прибегая к статистическим данным: первые три места заняли соответственно привлекательная для многих Москва, «морской» Краснодарский край и буквально «покрытая» достопримечательностями Московская область. Столицу России посетило 23,5 миллиона человек. В этом свете Волгоградской области есть куда расти, ведь наш туристический поток составил «всего» 1 миллион 100 тысяч человек. С другой стороны, в 2018 регион все-таки перешагнул заветную отметку.

- В 2017 году область посетило 950 тысяч человек, поэтому можно сказать, что мы наблюдаем значительное увеличение количества туристов. В первую очередь, конечно, на статистику повлияло проведение Чемпионата мира по футболу. Отдельных данных только по городу нет, потому что через регион проходит большой поток людей, в том числе так называемых «транзитных» посетителей. Например, люди едут на море и останавливаются посетить Мамаев курган, - прокомментировала «КП-Волгоград» сотрудник Агентства развития туризма Ольга Ибрагимова.

Конечно, волгоградцев заинтересует, где же больше туристов. Мы ответим: в Вологде, например. Вологодская область заняла 12 строчку рейтинга. Полтора миллиона туристов не поленились съездить на Калининградчину. Этот регион попал на 19 место. Примерно столько же людей прогулялись по Ставрополью, примерили оренбургские пуховые платки и отведали знаменитые рязанские «пироги с глазами». Невест в Ивановской области искали сразу миллион триста тысяч человек, что отправило регион на 26 строчку. А вот не такими популярными, как наши урюпинские козы, оказались, например, тульские пряники (41 место) и амурские тигры (53 позиция). Замыкает рейтинг Читинская область с 50 тысячами посетителей.

КОНКРЕТНО

Лучшие Туристические Города и Регионы России в 2018 году

1. Москва: 23,5 млн (+9%) *

2. Краснодарский край: более 17 млн туристов (+6%), вкл Сочи (более 6 млн)

3. Московская область: 15 млн (+7%)

4. Санкт-Петербург: 8.5 млн (+13%)

5. Республика Крым: 6,8 млн (+28%)

6. Приморский край: более 5 млн +20%, вкл 780 тыс интуристов +20%, 422 тыс Китай

7. Владимирская область: более 5 млн (+9%)

8. Ленинградская область: более 5 млн (+50%)

9. Ярославская область: 4,1 млн (+14%)

10. Республика Татарстан: 3,4 млн +10%, вкл Казань 3,2 млн, 346 тыс интуристов +24%

11. Тюменская область: 3,1 млн (+7%)

12. Вологодская область: 2,9 млн

13. Республика Башкортостан: 2,5 млн (+300 тыс., +13%)

14. Калужская область: более 2,5 млн

15. Алтайский край: 2,2 млн (+3%)

16. Астраханская область: более 2,1 млн

17. Республика Алтай: 2,11 млн (+3%)

18. Иркутская область: 1,655 млн (+4%), вкл. 295 тыс интуристов (+40%)

19. Калининградская область: более 1,5 млн

20. Ставропольский край: 1.5 млн

21. Оренбургская область: 1,5 млн

22. Рязанская область: 1,5 млн

23. Тверская область: 1,5 млн

24. Карачаево-Черкесская Республика: 1,4 млн

25. Свердловская область: более 1,3 млн (+15%), вкл. 200 тыс интуристов

26. Ивановская область: 1,3 млн

27. Ростовская область: более 1 млн

28. Кемеровская область: более 1 млн

29. Белгородская область: более 1 млн

30. Республика Бурятия: более 1 млн

31. Челябинская область: более 1 млн (+8%)

32. Волгоградская область: более 1 млн

33. Костромская область: более 1 млн (+3%)

34. Саратовская область: 1 млн

35. Нижегородская область: более 1 млн

36. Тамбовская область: более 900 тысяч

37. Республика Удмуртия: 856 тысяч (+28%)

38. Республика Карелия: более 800 тысяч

39. Самарская область: более 800 тысяч

40. Красноярский край: более 700 тысяч

41. Тульская область: 729 тыс (+12%), вкл. 45,3 тыс интуристов +12,5%

42. Хабаровский край: более 700 тысяч

43. Республика Марий Эл: 700 тысяч (+16%)

44. Республика Дагестан: 685 тысяч (+20%)

45. Воронежская область: более 600 тысяч

46. Пермский край: более 600 тысяч

47. Брянская область: 570 тысяч

48. Ульяновская область: 495 тысяч (+10,5%)

49. Кабардино-Балкария: 500 тысяч

50. Республика Адыгея: 457 тысяч (+5%)

51. Мурманская область: более 400 тысяч, вкл. 28 тысяч иностранных туристов

52. Архангельская область: 400 тысяч (+2%)

53. Амурская область (Приамурье): более 400 тысяч, включая 101 тыс из Китая

54. Новгородская область: 402 тысячи (+15%)

55. Псковская область: 400 тысяч (+15%)

56. Омская область: более 370 тысяч

57. Пензенская область: 350 тысяч

58. Орловская область: 340 тысяч

59. Липецкая область: более 300 тысяч

60. Смоленская область: более 300 тысяч

61. Республика Чувашия: 300 тысяч (+6%)

62. Республика Коми: более 240 тысяч

63. Республика Мордовия: более 200 тысяч

64. Камчатский край: более 200 тысяч, включая 25 тысяч иностранных туристов

65. Республика Саха (Якутия): 205 тысяч

66. Сахалинская область: более 180 тысяч

67. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): 172 тысячи

68. Чеченская Республика: более 150 тысяч

69. Курганская область: 150 тысяч

70. Республика Тыва (Тува): 96 тысяч (+22%)

71. Республика Ингушетия: 60 тысяч, включая 6 тысяч иностранных туристов

72. Читинская область (Забайкалье): 50 тысяч

* % изменения по сравнению с 2017 годом

По данным агентства "ТурСтат".