Волгоградский «Ротор» в игре с подмосковными «Химками» забил уверенный гол: счет – 1:0

Погода выдалась дождливая, но на стадионе «Волгоград Арена» собралось 7973 болельщиков. 17 марта 2019 года в два часа дня по местному времени начался матч 27-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками».

несмотря на погоду болельщиков собралось немало.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Игра за выживание

После игры с воронежским «Факелом», которая прошла 10 марта со счетом 0:0, «Ротор» сдвинулся на 16-ую строчку в турнирной таблице. Это так называемая зона вылета. Сине-голубые за 26 игр набрали 31 очко, в то время на их сегодняшние соперники уверенно заняли 13-ое место с 34 очками.

Недаром игру с «Химками» болельщики назвали «борьбой за выживание» в ФНЛ. Это один из важнейших матчей, поэтому к нему приковано особое внимание. С 2010 года команды встречались семь раз. И результаты спорные: трижды побеждали сине-голубые, забив 7 голов, столько же побед на счету у соперника с таким же количеством мячей. Последний матч в августе 2018 года футболисты сыграли вничью – 1:1. Поэтому сине-голубые были настроены на победу любой ценой. 16 марта «Ротор» в полном составе провел финальную перед ответственной игрой тренировку.

Первый тайм: и снова ничья

Сине-голубые начали с атаки: первые минуты тайма мяч находился на половине соперника.

Первая половина матча прошла спокойно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После десяти минут «Химки» все же перешли в наступление и создали один опасный момент, и на этом игра продолжилась на середине поля.

На 15-ой «Ротор» вновь перешел в нападение. Удар, но мимо. Вторую половину игры гости выглядели куда увереннее и переместились к воротам сине-голубых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697665" frameborder="0"></iframe> "Ротор" - "Химки", 17 марта 2019, ФНЛ.

По итогам у «Химок» две «желтые», у «Ротора» ни одной. Владение мячом у сине-голубых 57%, 7 штрафных, три удара по воротам и все мимо. Счет – 0:0. Команды ушли на перерыв.

Второй тайм: ГООООЛ!

Болельщики ревут: все в ожидании первого гола. Сине-голубые игру начали с замены: вместо Янушковского и Николаева на поле вышли Саная и Коротаев.

Сине-голубые не держали оборону - они атаковали!Фото: Екатерина СИМОХИНА

И сразу же удар по воротам «Химок», но вратарь успел поймать мяч. Борьба настолько ожесточенная, что волгоградец Пискунов получает желтую карточку за удар по ногам соперника.

Камиль Муллин бьет штрафную – но мимо! Половина тайма позади, а напряжение растет. Лишь на 69-ой минуте Муллин принимает передачу от Самсонова и ударят в ближний угол. Гол! До конца матча на поле суматоха: происходят замены, сине-голубые вновь и вновь атакуют, чтобы не позволить сопернику пробиться к воротам. Но последние минуты ничего не решают, победа за "Ротором"!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697668" frameborder="0"></iframe> "Ротор" - "Химки" 1:0, 17 марта 2019 года, первенство ФНЛ.

И ГООООООООЛ! Спасибо, Камиль!Фото: Екатерина СИМОХИНА

По итогам матча «Ротор» занимает 14-ую строчку с 33 очками. Следующая встреча с "Сибирью".

Состав «Ротора»:

Со стартовым свистком "Ротор" начнет в следующем составе: Лобанцев, Кацалапов, Васильев, Байрыев (к), Пискунов, Янушковский, Шарипов, Самсонов, Султонов, Николаев, Муллин

Запасные: Фильцов, Филиппов, Маляров, Ионов, Завезён, Лобкарёв, Воробьёв, Якуба, Фатуллаев, Коротаев, Саная.